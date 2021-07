Smitten har eksplodert, men svært få blir alvorlig syke. Slik har deltavarianten slått ut i Storbritannia.

Koronasmitten er tidoblet. Deltavarianten dominerer fullstendig. Klarer britene likevel å få smittekurven til å peke nedover?

Britiske fans forlater Wembley i London etter at Tyskland ble slått ut av Fotball-EM 29. juni. Til tross for eksplosiv vekst i smittetallene siden mai, er sykehus- og dødstallene i Storbritannia svært lave, viser nye rapporter. Foto: Zac Goodwin / Scanpix

3. juli 2021 13:26 Sist oppdatert nå nettopp

Forskere og helsemyndigheter over hele verden har nå øynene rettet mot ett land.

Nøkkelen til å forstå hva som kan skje til høsten, når flere er vaksinert, kan ligge i Storbritannia.

Britene er i ferd med å vinne en kamp som er langt, langt viktigere enn en kvartfinale i EM, og hele verden følger spent med, skriver Guardian.

Storbritannia har smittetallene gått rett til værs fem uker på rad etter at den mer smittsomme deltavarianten ble dominerende. Hver dag den siste uken er i snitt 24.000 mennesker blitt smittet – ti ganger så mange som i midten av mai.

FHI: Kommer til Norge

Lørdag offentliggjorde Folkehelseinstituttet (FHI) en oppdatert risikovurdering for Norge. De regner med at deltavarianten vil bli dominerende også i Norge i løpet av sommeren.

«Totalt antall tilfeller er fortsatt lavt, men har vært økende fra uke til uke. Andelen Delta ligger i snitt siste 4 uker på cirka 6,4 %, opp fra 1,4 % fra forrige risikovurdering 16. juni», skriver FHI.

Men FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at faren for at deltavarianten skal bringe epidemien ut av kontroll, synker etter hvert som en stadig større andel av befolkningen er vaksinert. Og bakgrunnen for denne uttalelsen er nettopp erfaringene fra Storbritannia.

Færre blir alvorlig syke, svært få dør

For forrige gang Storbritannia opplevde like høye smittetall, førte det til rundt 3000 innleggelser hver dag. Så langt er bildet helt forandret: Langt færre blir alvorlig syke. Og svært få dør.

Antall sykehusinnleggelser og dødsfall er fortsatt stabile, slår britiske helsemyndigheter fast i sin siste oppsummering.

De går så langt som si at man ikke tror deltavarianten vil føre til en større økning i antallet innleggelser, nå som så mange er vaksinert.

I løpet av juni har tallet på koronainnleggelser bare økt svakt, fra 1,1 pasienter pr. 100.000 innbyggere til 1,9. I vinter var andelen innlagte pasienter 35 pr. 100.000.

De fleste smittede er unge. Om lag to av tre pasienter er dessuten under 54 år. 128.000 briter har mistet livet i løpet av pandemien. Men så langt har delta-bølgen ikke gitt seg utslag i økte dødstall.

Kappløpet mellom vaksine og virus

Det helt avgjørende spørsmålet i pandemien nå, er å om vaksinene klarer å styre smittekurven i riktig retning – og hvor stor andel av befolkningen som må være vaksinert før neste bølge kommer.

Spredningen av delta-varianten gjør at stadig flere land regner med en fjerde smittebølge etter sommeren.

Årsaken er de fleste landene både i Europa og resten av verden fortsatt ligger langt bak britene i vaksinering.

Langt igjen til fullvaksinering

De positive resultatene fra Storbritannia er imidlertid en fattig trøst for store deler av verden.

Halvparten av britene har fått to vaksinedoser, mens 67,4 prosent av fått første dose.

I Norge 29 prosent fullvaksinert, mens halvparten har fått en dose. I Norge fikk vaksinene stor effekt allerede i mars da de eldste og mest sårbare var vaksinert.

I Afrika er knapt en prosent av befolkningen vaksinert. Her øker smittetallene nå kraftig.

Russland, hvor flertallet i befolkningen er skeptiske til vaksiner, er dødstallene nå rekordhøye. Vaksineringen har gått så sakte at det vil ta syv år å oppnå flokkimmunitet.

I Australia, som har innført en streng «zero-COVID»-strategi, stenges byer nå ned igjen. Her er også vaksineringen lav.

Kartet fra det europeiske smittevernbyrået viser hvilke land som blir grønne fra mandag. Reisende fra grønne land må ikke i karantene, selv om de ikke er vaksinert. Men de må fylle ut skjema og ta en test på grensen. Fullvaksinerte kan reise fritt. Foto: ECDC

Slik går det i resten av Europa

Fredag åpnet regjeringen for at de fleste landene i Europa blir grønne.

I EU/EØS-området, hvor delta-varianten allerede utgjør halvparten av smitten i en rekke land, er 39 prosent av befolkningen over 18 år nå fullvaksinert.

Dødstallene i EU/EØS har falt i ni uker, ifølge siste rapport fra det europeiske smittevernbyrået ECDCsiste.

Smittetallene er høyest i Portugal, Spania, Irland, Latvia og Kypros,

Tidligere har det kommet frem at vaksinene ikke er like effektive mot delta-varianten etter første dose. Men etter to doser er Pfizer 96 prosent effektiv, ifølge en undersøkelse. Og Astra Zeneca er 92 prosent effektiv.

«Så langt har vi åpenbart ikke vaksinert nok mennesker til å stoppe viruset», sier professor David Salisbury til Guardian. Han er tidligere direktør i det britiske helsedepartementet.