Fire demonstranter og én politimann. Dette vet vi om de som mistet livet etter Kongress-stormingen.

En Trump-tilhenger var ifølge moren villig til å dø for det hun trodde på. En politibetjent mistet livet etter sammenstøt med demonstrantene.

Onsdag var tilhengere av president Donald Trump samlet i Washington D.C. for å vise sin støtte til presidenten, protestere mot valgresultatet og høre Trump tale. Det utviklet seg til et historisk kaos. Foto: John Minchillo / AP

Den historiske demonstrasjonen og stormingen av Kongressen i USA kostet fem mennesker livet. Dette vet vi om de døde.

– Var villig til å dø for det hun trodde på

Ashli Babbitt (35) fra Maryland var den første som ble bekreftet omkommet etter stormingen. Hun reiste denne uken fra San Diego for å delta i demonstrasjonen i Washington D.C. Sammen med flere andre tok hun seg inn i kongressbygningen.

Der ble hun skutt av politiet. I en uttalelse sier de at Babbitt ble skutt da demonstranter forsøkte å tvinge seg frem mot salen til Representantenes hus. Kongressmedlemmer hadde ifølge politiet søkt tilflukt i den samme salen.

Vitner har fortalt at hun forsøkte å komme seg inn i salen gjennom et knust vindu. En politibetjent avfyrte da skudd og traff Babbitt. Hun hadde et Trump-skjerf rundt livet, ifølge Washington Post.

Ashli Babbitt (35). Foto: Privat / Timothy McEntee

35-åringen fikk medisinsk behandling, men ble senere erklært død på sykehuset. Politibetjenten som skjøt, er permittert i påvente av en etterforskning.

Babbitts mor, Michelle Witthoeft, sier i en uttalelse til CNN at hun ble knust av å høre at datteren hennes var død.

Moren forteller at datteren var en iherdig tilhenger av president Donald Trump. 35-åringen var «så brennende engasjert at hun var villig til å dø for det hun trodde på», ifølge moren.

– Hennes politiske meninger var sterke og ubøyelige. Hun ytret dem når enn hun kunne, sier Witthoeft.

Babbitt skal ofte ha deltatt på massemøter i regi av presidenten. På sosiale medier har hun vist gjentatt støtte til Trump og delt konspirasjonsteorier fremmet av ytre høyre. Dagen før demonstrasjonen skrev hun på Twitter en storm ville ankomme Washington i løpet av 24 timer.

35-åringen tjenestegjorde som flysoldat i det amerikanske luftforsvaret fra 2004 til 2008. Deretter var hun i reservestyrkene frem til 2016.

– Hun ble sendt i strid fire ganger og kom trygt hjem, før hun nå ble skutt ned av sitt eget land, sier moren til CNN.

Politibetjent døde etter sammenstøtt

Politibetjent Brian D. Sicknick (42) hadde jobbet i Capitol-politiet siden 2008. De har som oppgave å beskytte Kongressen. Nå tjenestegjorde Sicknick i utrykningsstyrken. De ble kalt inn for å håndtere den kaotiske demonstrasjonen onsdag.

Da demonstranter forsøkte å ta seg inn i den historiske bygningen, endte Sicknick opp i fysisk kamp med dem.

42-åringen ble hardt skadet i sammenstøtet. Han returnerte til posten sin, der han kollapset, skriver politiet i en uttalelse. Politibetjenten ble fraktet til et lokalt sykehus og fikk behandling, men livet sto ikke til å redde.

Torsdag kveld, klokken 21.30 lokal tid, ble han erklært død.

– Vi vil uttrykke vår dypeste kondolanser til politibetjent Sicknicks familie og venner. Vi sørger over tapet av en venn og kollega, heter det i politiets uttalelse.

Rundt 60 andre politibetjenter skal ha blitt skadet under demonstrasjonene. Flere får fremdeles behandling på sykehus.

Døde av medisinske årsaker

Tre andre demonstranter mistet også livet. Ifølge politiet døde de av medisinske årsaker.

– En voksen kvinne og to voksne menn ser ut til å ha opplevd ulike medisinske kriser som førte til deres død, sa politisjef Robert Contee.

Politiet har gått ut med navnet på de tre omkomne. De deltok alle i demonstrasjonen foran kongressbygningen. Det er uklart om de bare var ute eller også tok seg inn i bygningen.

Kevin Greeson (55) fra Alabama

Benjamin Phillips (50) fra Pennsylvania

Rosanne Boyland (34) fra Georgia

– Han var begeistret

CNN har fått en uttalelse fra Kevin Greesons familie. 55-åringen hadde ifølge familien høyt blodtrykk og fikk hjerteinfarkt under demonstrasjonen. Greeson var tilhenger av Trump og deltok i demonstrasjonen for å vise sin støtte.

Kevin Greeson (55). Foto: Kristi Greeson / Privat

– Han var begeistret over å være der og få oppleve dette. Han var ikke der for å utøve vold eller lage opptøyer, og han tolererte heller ikke slike handlinger, sier familien.

De beskriver Greeson som en fantastisk far og ektemann som var glad i livet.

– Han elsket å kjøre motorsykkel, han elsket jobben og kollegene sine, og han elsket hundene sine.

På sosiale medier har han flere ganger vist støtte til den høyreekstreme gruppen Proud Boys. Han er svært kritisk til demokratiske ledere og har oppfordret til vold for å «beskytte landet vårt». I desember ba han sine følgere om å lade våpnene og ta til gatene, ifølge Buzzfeed News.

– Den første dagen i resten av vårt liv

50 år gamle Benjamin Phillips var en av grunnleggerne av en populær støtteside for Trump på sosiale medier. Han solgte også lekedyr laget for å ligne på presidenten, ifølge Philadelphia Inquirer.

Avisen intervjuet Phillips før demonstrasjonen. Han arrangerte da felles transport for et dusin mennesker som ville reise fra Pennsylvania til demonstasjonen i D.C.

Phillips mente i likhet med Trump at presidentvalget var blitt stjålet fra dem.

– Dette føles ut som den første dagen i resten av vårt liv, for å være ærlig. De bør kalle dette år null, fordi noe kommer til å skje, sa Phillips til avisen før avreise.

Vennene hans forteller avisen at Phillips ikke dukket opp da de skulle dra hjem etter demonstrasjonen. De fikk da vite fra politiet at han hadde hatt et slag og var erklært død på sykehuset.

I en uttalelse sier mannens ekskone at barna deres er i sorg.

Rosanne Boyland (34). Foto: Privat

Flere får behandling på sykehus

Rosanne Boyland (34) fra Georgia var også en ivrig Trump-tilhenger. På sosiale medier viste hun ofte sin støtte til presidenten. Hun publiserte også hyppige innlegg med konspirasjonsteorier om koronaviruset og udokumenterte påstander om valgfusk, ifølge Buzzfeed News.

Axios og flere andre amerikanske medier skriver at Boyland døde i trengselen av folkemassen. Dødsårsaken er ikke bekreftet av politiet.

Flere personer får fremdeles behandling på sykehus for alt fra hjertesvikt til beinbrudd etter kaoset som oppsto. Her får du oversikt over det som har skjedd siden stormingen.