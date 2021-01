Biden håper Senatet kan balansere riksrett og andre saker

Påtroppende president Joe Biden sier en uttalelse onsdag kveld at han håper Senatet kan behandle både en riksrettssak og «andre viktige saker». Foto: Susan Walsh / AP / NTB

6 minutter siden

Biden tar ikke stilling til om Senatet bør dømme Donald Trump i henhold til riksrettstiltalen som ble stemt gjennom i Representantens hus tidligere onsdag.

Han klandrer like fullt Trump for det «væpnede opprøret» utført av hans tilhengere. Biden kaller det et «usedvanlig angrep på vårt demokrati … ulikt noe annet vi har vært vitne til landets 244 år lange historie».

I tillegg til at Senatet skal ta stilling til Trumps skjebne, skal det øverste kammeret i den amerikanske nasjonalforsamlingen også godkjenne Bidens statsråder og andre utnevnelser i tillegg til ytterligere tiltak for å bekjempe koronapandemien, bemerket den kommende presidenten.

– Jeg håper Senates lederskap finner en måte å håndtere sine konstitusjonelle plikter vedrørende riksrett samtidig som de jobber med andre viktige saker for vår nasjon, heter det i uttalelsen fra Biden.

Torsdag skal han etter planen legge fram sine forslag til hvordan få fortgang i distribueringen av en vaksine og en ny økonomisk krisepakke.