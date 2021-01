Her flytter Trump-administrasjonen ut av Det hvite hus

Bilder av flyttelasset utenfor Det hvite hus viser at Trump-administrasjonen nå har tatt innover seg at innsettelsen av Joe Biden bare er dager unna.

En flyttebil plukker henter stablene av pappesker og bokser som var plassert utenfor Eisenhower-bygningen, der mange i Trump-administrasjonen hadde kontorer. Foto: Gerald Herbert / AP

Onsdag 20. januar flytter Joe Biden og hans team inn i Det hvite hus. At maktskiftet er nært forestående ser man av bildene av alle pappeskene som nå må ut av bygningen – i likhet med Trumps medarbeidere.

Dette skjer til tross for at Donald Trump har vist liten vilje til å erkjenne at Biden har vunnet presidentvalget. De siste månedene har han stadig gjentatt ubegrunnede påstander om at han er valgets rettmessige vinner.

Bildene som er tatt av nyhetsbyrået AP viser flyttelasset på gaten mellom vestfløyen av Det hvite hus og Eisenhower-bygningen. Blant annet skal en utstoppet fugl og en byste av Abraham Lincoln være på vei ut, ifølge Fox News. Sistnevnte skal returneres til et museum, skriver nyhetskanalen.

Donald Trump har som kjent hatt noen usedvanlig turbulente avskjedsuker som USAs president. I kjølvannet av forrige ukes angrep på Kongressen i Washington D.C blir han den første presidenten som er stilt for riksrett to ganger.

FBI opplyser at de har pågrepet flere enn 100 personer i forbindelse med stormingen av Kongressen og at de fortsatt leter etter personer som kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot Bidens innsettelsesseremoni 20. januar.