Fem bekreftet omkommet i kraftig jordskjelv i Kroatia

Det kraftige jordskjelvet i Kroatia har ødelagt hundrevis av bygninger og kostet minst fem personer livet.

En av bygningene som ble ødelagt i sentrum av Petrinja. Foto: AP

NTB

29. des. 2020 12:59 Sist oppdatert 11 minutter siden

I tillegg melder kroatiske myndigheter om minst 20 skadede etter tirsdagens skjelv. Styrken ble målt til 6,3. Blant de omkomne er flere barn. Den første som ble bekreftet omkommet, var en 12 år gammel jente.

Jordskjelvet gikk spesielt hardt utover Petrinja, en by med 25.000 innbyggere sentralt i landet, cirka 6 mil sørøst for hovedstaden Zagreb. Fire av de omkomne befant seg i landsbyer like ved byen.

– Petrinja sentrum slik det var, eksisterer i lenger, melder rikskringkastingen HRT, som også oppgir at mennesker er innestengt i sammenraste bygninger.

Kroatias statsminister Andrej Plenkovic (i midten) foran en eldre kvinne som skal evakueres fra Petrinja etter at skjelvet rammet. Foto: AP

– Som Hiroshima

Byens ordfører, Darinko Dumbovic, sier at byen er helt ødelagt.

– Dette er som Hiroshima, halvparten av byen eksisterer ikke lenger, fastslår han.

– Det er helt forferdelig. Det er flere døde og skadede. Et barn døde på torget. Sentrum er helt ødelagt, sier en ingeniør i byen til 24sata.hr.

En annen innbyggere, Marica Pavlovic, sier til nyhetsbyrået AP at skjelvet føltes som verre enn krig.

Ordføreren opplyser at det nå gjelder å redde liv.

– Vi sleper folk ut av bilene, vi vet ikke hvor mange som er rammet, det er døde og skadede, sier Dumbovic.

Mange gamle bygninger i byen Petrinja raste sammen da Kroatia ble rammet av et svært kraftig jordskjelv tirsdag. Foto: AP

En kvinne fortviler over ødeleggelsene i Petrinja. Foto: AP

Trolig få nordmenn i landet

Norges fungerende ambassadør i Kroatia Homma Latif befant seg på ambassaden med flere ansatte da skjelvet inntraff. Hun forteller at bygningen og lampene begynte å riste. Så langt har ingen nordmenn kontaktet ambassaden.

– Vi jobber fremdeles med å kartlegge omfanget av nordmenn som er til stede, men på grunn av pandemien er det nok et redusert antall nordmenn i Zagreb, sier hun til NRK Dagsnytt.

Ute på gatene i hovedstaden brøt det ut panikk da skjelvet rammet, melder AFPs journalist på stedet.

Den kroatiske seismologen Kresimir Kuk sier at jordskjelvet var «ekstremt kraftig» og at det var mye kraftigere enn mandagens skjelv, og også kraftigere enn jordskjelvet som førte til store ødeleggelser i vår.

Kroater blir nå advart mot å oppholde seg i gamle bygninger som kan bli rammet av mulige etterskjelv.

Strømmen i store deler av landet er dessuten borte.

Det brøt ut panikk i Zagrebs gater da jordskjelvet rammet tirsdag, og også i hovedstaden er det skader på bygninger. I Petrinja lenger sør er det meldt om dødsfall og at store deler av sentrum er totalskadet. Foto: Filip Horvat/AP/NTB

To dager på rad

Også mandag ble området rammet av et jordskjelv, som ble målt til 5,2. Ingen mistet livet i dette skjelvet. Tirsdagens skjelv var langt kraftigere – styrken ble målt til 6,3.

– Sterkt jordskjelv igjen. Situasjonen i Petrinja er veldig alvorlig. Røde Kors' kriseteam er på banen, skriver lokale Røde Kors i en Twitter-melding.

Ifølge Det europeiske seismiske institutt er jordskjelvets episenter 46 kilometer sørøst for Zagreb.

TV-bilder fra Petrinja viser en bygning som har kollapset over en bil, og brannmannskaper som jobber med å lete gjennom vrakrester. Det skal ha vært en person i bilen da bygningen kollapset over den.

En video delt av Røde Kors viser flere bygninger som har kollapset i Petrinja:

Røde Kors betegner situasjonen etter tirsdagens jordskjelv som «veldig alvorlig». Flere bygninger har kollapset. Foto: Røde Kors Krotatia / Twitter

Rystelser i naboland

I den slovenske hovedstaden Ljubljana ristet parlamentsbygningen kraftig som følge av skjelvet, og politikerne måtte søke tilflukt, viser en video fra nasjonalforsamlingen.

Ljubljana ligger nesten 200 kilometer unna. Slovenia stengte ned sine atomkraftverk som et sikkerhetstiltak etter jordskjelvet. Det er ingenting som tyder på at atomkraftverkene er skadet.

Skjelvet kunne også merkes i Sarajevo, nesten 400 kilometer unna, melder bosniske medier.

Politiet sikrer et område etter jordskjelvet i Zagreb i Kroatia. Foto: REUTERS/Antonio Broni

EU gir sin støtte til Kroatia

EUs president Charles Michel gir sin støtte til landet og lover hjelp fra EU.

– Våre tanker er med de skadede og hjelpemannskapene, skriver Michel på Twitter tirsdag ettermiddag.

– I denne vanskelige tiden vil EU bistå med all hjelp og støtte til det kroatiske folket og statsminister Andrej Plenkovic, legger presidenten til.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skriver på Twitter at hun har hatt samtaler med statsminister Plenkovic, og at EU er klare for å bidra med støtte.

Hun skriver at hun har bedt Janez Lenarčič om være klar for å reise til Kroatia så snart det er mulig. Han er europakommissær med ansvar for kriseadministrasjon.