Republikanerne skygget unna. Nå er det opp til demokratene å vrake konspirasjonsteoretiker.

To kvinner illustrerer et splittet republikansk parti. Trolig vil kun én av dem beholde posisjonen sin.

Kongressmedlem Marjorie Taylor Greene refses for å støtte konspirasjonsteorier. I dag skal Representantenes hus stemme over hvorvidt hun skal avsettes fra sine komitéverv. Foto: Joshua Roberts, Reuters/NTB

Onsdag måtte Kevin McCarthy, republikanernes leder i Representantenes hus, ta stilling til to vanskelige spørsmål. To av hans kvinnelige partifeller sto nemlig i fare for å miste viktige posisjoner i Kongressen.

Begge anklages for å splitte det republikanske partiet. På mange måter representerer de to kvinnene hver sin fløy.

Skulle McCarthy stille seg bak Liz Cheney, en av de ti republikanerne som stemte for å stille Donald Trump for riksrett?

Eller skulle han gi sin støtte til Marjorie Taylor Greene, som har støttet konspirasjonsteorier om jødiske romlasere som årsak til skogbranner, og om demokrater som drikker babyblod?

I et forsøk på å forene partiet valgte McCarthy å forsvare begge. Spørsmålet er om resten av partiet støtter strategien hans.

Kevin McCarthy er republikanernes leder i Representantenes hus. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

Mellom to ytterpunkter

Liz Cheney, den tredje høyest rangerte republikaneren i Representantenes hus, gjorde seg upopulær i partiets konservative fløy da hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett. Under et privat møte onsdag kveld skulle republikanerne stemme over hvorvidt Cheney skulle få beholde sin lederposisjon.

Datteren til tidligere visepresident Dick Cheney kom heldig ut av avstemningen. 61 republikanere ville kaste henne ut, mens 145 ville beholde henne. Under en pause i møtet fortalte McCarthy til reporterne på stedet at han hadde forsvart Cheney.

– Liz har rett til å stemme på bakgrunn av sin samvittighet, sa McCarthy.

Liz Cheney under et møte med republikanerne i Representantenes hus. Hun har vært i hardt vær etter hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett. Foto: Joshua Roberts, Reuters/NTB

Få timer tidligere hadde McCarthy uttrykt sin støtte til Cheneys rake motsetning. Marjorie Taylor Greene representerer fløyen av det republikanske partiet som fortsatt ser på Trump som en vinner. 46-åringen, nyvalgt kongressrepresentant fra Georgia, har frontet en rekke konspirasjonsteorier. Hun har også støttet Trumps påstander om valgfusk.

I tillegg har hun støttet innlegg på sosiale medier som tar til orde for å drepe politiske motstandere, og gitt uttrykk for at skolemassakrer er falske nyheter. Nylig ble en video offentliggjort der Greene konfronterer og trakasserer David Hogg, en av de overlevende fra skoleskytingen i Parkland i Florida i 2018. 17 ble drept under massakren.

Greene har fått sterk kritikk fra begge fløyer i amerikansk politikk. Republikanernes mektige senator Mitch McConnell har omtalt ideene hun fronter som en trussel og en kreftsvulst for partiet. Han støttes av flere partifeller.

Tidligere denne uken stilte demokratene et ultimatum til republikanerne i Representantenes hus. Enten måtte de fjerne Greenes komitéverv i Kongressen – eller så ville demokratene gjøre det selv. Greene hadde fått verv både i utdannings- og arbeidskomiteen og budsjettkomiteen.

Onsdag kom svaret fra republikanerne. I en uttalelse fordømte McCarthy Greenes ekstreme og konspiratoriske kommentarer, men nektet å frata henne vervene.

Marjorie Taylor Greene er en sterk Trump-tilhenger. Her taler hun under et rally før senatsvalget i Georgia i januar. Foto: Brynn Anderson, AP/NTB

Diskusjonene rundt Greene og Cheney illustrerer utfordringene det republikanske partiet har med å samles om en vei fremover etter Trumps presidentskap. Partiet strides mellom to ideologiske fløyer:

Marjorie Taylor Greene symboliserer fløyen som vil fortsette i Trumps fotspor. For dem er den tidligere presidenten fortsatt en vinner.

Andre vil tilbake til partiets tradisjonelle og konservative politikk. Det er disse som har tatt sterkt avstand fra Greene sine uttalelser. Her har Liz Cheney en sterk posisjon.

Kevin McCarthy har valgt å stille seg i midten. Han forsøker å tilfredsstille både tradisjonelle republikanere og de mer Trump-vennlige partifellene. Det kan komme ham til gode når han baner veien mot å bli den nye lederen av Representantens hus, skriver nyhetsbyrået AP.

Vil konspirasjonsteoretikeren avsettes?

Torsdag er det duket for avstemning i Kongressen. Skal Marjorie Taylor Greene vrakes fra komiteene? Ettersom demokratene har flertall, vil initiativet trolig få gjennomslag. Hun vil i så fall fortsatt være kongressmedlem, men vil miste de sentrale komitévervene.

Avstemningen vil imidlertid bli en viktig pekepinn på hvor republikanerne står i aksepten av konspirasjonsteorier og oppfordringer til vold, skriver The New York Times.

I mellomtiden viser Greene få tegn til å moderere seg. Onsdag skrev hun på Twitter at hun har samlet inn 175.000 dollar til sin politiske kampanje, og takker sine støttespillere som har sendt et klart budskap til «den radikale demokratiske mobben».