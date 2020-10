Se debatten nå: Dette kan være Trumps store sjanse til å ta igjen Bidens forsprang

Reglene er endret før kveldens amerikanske presidentdebatt. I et forsøk på å få en mer dannet tone skal programledelsen ha mulighet til å slå av debattantenes mikrofon.

22. okt. 2020 22:26 Sist oppdatert nå nettopp

I videoen over kan du følge sendingen som starter kl. 02 norsk tid. Selve debatten starter kl. 03, og varer i 90 minutter.

Ryktene fra Joe Bidens leir er at demokratenes presidentkandidat forbereder seg på vanskelige spørsmål om sønnen Hunter Biden. Han var en belastning for faren allerede før den siste skandalen.

En uke før debatten fikk The New York Post hånd om e-poster som gir inntrykk av at Hunter stadig forsøker å tjene penger på farens posisjon.

Kilden til e-postene var Trumps advokat Rudy Giuliani. De store liberale nyhetsmediene har vært forsiktige med å omtale dem. Det har ført til kraftige anklager om at de beskytter Joe Biden.

Medienes forsvar er at det ikke er bekreftet at materialet virkelig stammer fra Hunters datamaskin. I timene før debatten la Politico ut en sak om hvorfor de er så forsiktige.

Også i den første debatten, før den siste lekkasjen, angrep Trump motstanderens sønn. Ifølge amerikanske kommentatorer taklet Joe Biden angrepene på en måte som mange seere oppfattet som sympatisk. Biden bekreftet at sønnen har hatt et rusproblem, og har kjempet for å komme seg på bena igjen.

Men spørsmålene kan bli mer konkrete og konfronterende denne gangen.

Les også Direktestudio: Alt om valget i USA

Foto: Patrick Semansky / AP

Vil la Trump være Trump

Mens Donald Trump har reist fra folkemøte til folkemøte og tydelig fått energi fra entusiastiske velgere, har Joe Biden vært sammen med nære medarbeidere og forberedt seg til debatten.

Ifølge The Hill er Bidens strateger godt fornøyd med hvordan Trump ødela for seg selv i den forrige debatten. I tiden etterpå har presidenten vært koronasmittet, bagatellisert sykdommen som har tatt livet av godt over 200.000 amerikanere og vært mer opptatt av å angripe alle andre enn å fortelle hva han vil gjøre med landet.

Dette passer Biden godt. Rådgiverne hans vil at kandidaten deres opptrer som en statsmann.

I nattens debatt får hver av dem to minutter til å svare på spørsmål, før de kan argumentere mot hverandre. I løpet av disse to minuttene blir motdebattantens mikrofon slått av. Dette er blitt vedtatt mot Trump-leirens vilje.

Les også Trump kan fortsatt vinne om alt klaffer

Foto: Morry Gash / AP Pool

Republikanere vil ha mer politikk

I et intervju med programmet 60 minutes gjorde Trump det klart at han ikke tror at Biden trenger flere dager på forberedelser, men at han gjemmer seg. Selv er han tydeligvis sikker på sin egen evne til å improvisere.

De siste dagene har amerikanske medier skrevet mye om en begynnende konflikt mellom Trump og partifellene hans i kongressen. De er engstelige for egne posisjoner. Om Trump gjør et dårlig valg, kan han dra med seg andre republikanere ut av politikken.

Holdningsundersøkelser viser at velgernes viktigste sak i valget er koronapandemien og den økonomiske nedturen. Hvert minutt Trump bruker på å angripe Biden i stedet for å diskutere disse sakene, er bortkastet om han vil vinne tvilerne.

Men de siste dagene har meningsmålingene vist at gapet mellom Trump og Biden er blitt redusert.

Vanligvis gir slike debatter små utslag på meningsmålingene. Men i noen vippestater er marginene veldig trange. Da kan en god eller dårlig debatt overbevise noen titusen velgere. Og det kan være nok.