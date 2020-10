Hviterussland: Regjeringen vil la politiet skyte med skarpt mot demonstranter

Regjeringen vil la politiet i Hviterussland skyte med skarpt mot demonstrantene. Søndag ble over 700 personer pågrepet i Minsk.

Sikkerhetsstyrkene brukte vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene søndag. Foto: BelaPAN / X80001

NTB

12. okt. 2020 13:53 Sist oppdatert nå nettopp

Hviterussisk politi vil kunne bruke dødelige våpen mot demonstrantene, truer landets innenriksdepartement.

Departementet anklager demonstrantene for å bli stadig mer radikaliserte.

– Av denne grunn vil politibetjenter og interne styrker ikke forlate gatene, og de vil bruke opprørskontrollutstyr og dødelige våpen hvis det trengs, heter det i en uttalelse som mandag ble publisert på meldingstjenesten Telegram.

Titusenvis av demonstranter deltok under søndagens markering i den hviterussiske hovedstaden. Der ble de møtt med sjokkgranater, tåregass, vannkanoner og køller fra politiets side.

Blant de over 700 som ble pågrepet, er det flere journalister. Det melder organisasjonen Viasna, som jobber med menneskerettigheter.

Det var niende helg på rad at hviterusserne gikk ut i gatene for å protestere mot valget der Lukasjenko sikret seg nye år ved makten. Han hevder å ha fått over 80 prosent av stemmene, men opposisjonen er overbevist om at det skyldes valgfusk.

En demonstrant får hjelp etter å ha blitt såret i sammenstøt med politiet i Hviterusslands hovedstad Minsk søndag. Foto: AP / NTB

Truer med sanksjoner

EUs utenriksministre er innstilt på å utvide sanksjonene mot Hviterussland og inkludere president Aleksandr Lukasjenko dersom situasjonen i landet ikke bedres.

På et møte i Luxembourg mandag viser ministrene til at det allerede er innført sanksjoner mot 40 hviterussiske tjenestemenn etter valget i august.

EU-ministrene sier unionen er klar til å innføre ytterligere sanksjoner mot organisasjoner og høyt plasserte tjenestemenn hvis ikke forholdene i landet blir bedre. Det gjelder også presidenten selv.

Alexandr Lukasjenko ble reinsatt som president i Hviterussland i en hemmelig seremoni 23.september. Motstanderne hans har nå demonstrert i ni helger på rad. Foto: Maxim Guchek / BelTA

Rett før den offisielle uttalelsen fra ministrene, skrev nyhetsbyrået AFP at de allerede var enige om sanksjoner mot Lukasjenko.

Les også I all hemmelighet møtes de til sang og musikk. Her formes motstanden mot diktatoren.

Vil bistå en demokratisk overgang

Ved å ramme landets øverste leder, vil EU øke presset mot regimet i Minsk. EU anerkjenner ikke resultatet av valget i Hviterussland i august. De har kommet med kraftig kritikk av myndighetens bruk av vold mot demonstranter etter valget.

I mandagens uttalelse gjentar utenriksministrene at Lukasjenko mangler demokratisk legitimitet.

De gjentar også sin fulle støtte til landets suverenitet og uavhengighet og understreker det hviterussiske folkets rett til å velge leder i et fritt valg. EU ber igjen myndigheten gå i dialog med opposisjonen og sier unionen er klar til å bistå i en fredelig demokratisk overgang.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding