Dataanalyse: Mer sivilisert enn presidentdebatten

Vi har dykket ned i tallene for å se nærmere på duellen mellom Mike Pence og Kamala Harris.

Natt til torsdag møttes visepresidentkandidatene i det amerikanske valget til duell. Foto: LUCY NICHOLSON / X90050

8. okt. 2020 15:32 Sist oppdatert 16 minutter siden

En uke etter den kaotiske debatten mellom Joe Biden og Donald Trump var det i natt tid for en duell for deres nestkommanderende.

Republikanernes visepresident Mike Pence og demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris inntok scenen i natt. Denne gangen foregikk debatten i Salt Lake City i Utah.

I midten satt debattleder Susan Page, en erfaren journalist som jobber i avisen USA Today.

Hun fikk en enklere jobb enn Chris Wallace, som var ordstyrer under presidentdebatten i forrige uke. Sammenlignet med ham måtte Page gripe inn halvparten så mange ganger:

Som i sist debatt, var det republikanernes kandidat som ble avbrutt oftest. Pence fikk mer enn dobbelt så mange irettesettelser av debattlederen:

Taletid og munnhuggeri

Taletiden ble noenlunde jevnt fordelt, men i begge debattene har demokratenes kandidat fått litt mer taletid. Harris snakket rundt ett og et halvt minutt mer enn Pence:

Visepresidentene brukte påfallende mindre tid på munnhuggeri enn sine sjefer. Biden og Trump brukte rundt fem ganger så mye tid på dette enn visepresidentkandidatene:

Tema: Koronapandemien

Trump testet positivt for covid-19 forrige fredag. Derfor var det naturlig at koronapandemien ble et viktig tema i debatten. Pence leder også Trumps strategi for pandemien.

Ordtellingen kan indikere at Pence hadde mer fokus på presidentens behandling enn Harris. Merk også at Harris aldri brukte ordet «China» i denne delen av debatten.

Tema: Ledelse

Ledelse var et gjennomgangstema i debatten. Harris mente Trump-administrasjonen var inkompetent, særlig i håndteringen av koronakrisen.

Hun hevdet blant annet at administrasjonen har tilbakeholdt informasjon i begynnelsen av pandemien.

Teller vi ord knyttet til ledelse, kan det se ut som om Harris var mer offensiv enn Pence.

Koronapandemien preget debatten, både i tematikk og i kulissene. Foto: Patrick Semansky / AP

Tema: Økonomi og klima

Mye av debatten handlet om økonomi og klimaendringer. Her snakket Pence ofte om Green new deal.

Dette er et omstridt klimapolitisk reformforslag fra venstrefløyen i det demokratiske partiet, anført av kongressrepresentanten Alexandria Ocasio-Cortez. Harris støttet dette forslaget i vår, da hun var presidentkandidat for demokratene. Joe Biden støtter det ikke.

Pence hevdet gjentatte ganger at demokratene ønsker å forby utvinning av skifergass gjennom såkalt fracking, noe Harris benektet.

Tema: Utenriks

Kina skulle være et eget tema under debatten, men debattantene kom debattlederen i forkjøpet. Pence var spesielt ivrig etter å snakke om Kinas håndtering av koronautbruddet. Han påpekte også at Trump var tidlig ute med et innreiseforbud for Kina.

Harris ville gjerne snakke om Trumps nære forhold til Russland og at han trakk USA ut av Iran-avtalen. Forskjellen i kandidatenes bruk av «China» og «Russia» er tydelig:

Tema: Høyesterett

Trump har foreslått at Amy Coney Barrett skal overta den ledige plassen i høyesterett etter at Ruth Bader Ginsburg døde i september.

Barrett er katolikk, og Pence mente at demokratene angrep hennes livssyn.

Begge kandidatene snakket om abortrettigheter. Harris fryktet også at Barretts inntreden kan få alvorlige følger for helsesystemet.

Tema: Maktoverdragelse

Pence var tydelig på at han forventer å vinne årets valg. I likhet med Trump ville hanikke forplikte seg tydelig til en fredelig maktoverføring dersom de skulle tape.

Harris, på sin side, oppfordret amerikanerne til å bruke stemmeretten.

Gammel president

Uavhengig av hvem som vinner årets valg, vil USAs neste president bli den eldste i landets historie. Debattene mellom de relativt unge visepresidentkandidatene er derfor ekstra interessante i år. Sjansen for at visepresidenten må overta dersom presidenten blir syk eller dør, er naturlig nok større.

Datapunktet som trolig vil bli husket best fra debatten er nok likevel dette:

En flue landet på hodet til Mike Pence, og ble sittende en god stund, under debatten. Foto: Patrick Semansky / AP

