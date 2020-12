Brexit-deadline brutt seks ganger. Så hvorfor skal vi tro på Boris Johnson denne gangen?

BRUSSEL (Aftenposten): Han lovet britene A Merry Brexit og korona-lettelser i julegave. Det eneste han har levert hittil, er utsettelser og løftebrudd.

Skal Boris Johnson endelig kunne stå på utsiden av Downing Street og ønske britene «A Merry Brexit»? Foto: Alberto Pezzali, AP /NTB

«Hvit røyk i Brussel. En avtale er på plass.» Det kokte på ryktebørsen og i sosiale medier torsdag. Som det ofte gjør når en ny deadline nærmer seg.

Ett døgn senere var det igjen bekmørkt. Et nytt møte mellom statsminister Boris Johnson og EU-president Ursula von der Leyen endte i bunnløs pessimisme.

Sannheten ligger nok et sted midt imellom. Og koreografien er velkjent: Høyt taktisk spill før kompromisset siger inn.

Storbritannia forlot EU 31. januar i år, men 31. desember går britene også ut av det indre marked og tollunionen. Målet er å få på plass en handelsavtale før det.

Det finnes en nødbrems

Men hvorfor tar det ikke slutt? Og kan brexit bli utsatt enda en gang?

– Ja, sier Georgina Wright ved Institute for Government, eksperter på de konstitusjonelle prosessene rundt brexit.

For det finnes en nødbrems for å hindre at britene kræsjer ut uten avtale. Dersom man ikke rekker å ratifisere avtalen innen 31. desember, kan EUs Råd, som består av EU-landenes 27 stat- og regjeringssjefer, vedta en midlertidig avtale.

Da vil den gjelde inntil den opprinnelige avtalen blir godkjent og ratifisert.

Dersom Angela Merkel eller Boris Johnson bare så mye som antyder en utsettelse, blir det slik. Det krever ikke engang enstemmighet.

Politikken trumfer jusen.

Macron nede for telling

Så hva taler for en avtale?

Så lenge begge parter vil klare å selge avtalen inn som en seier, vil en avtale være bedre enn ingen avtale.

Hvis det nå bare er fisk som står igjen som det siste vanskelige punktet, blir det trolig en avtale. Det er den store symbolsaken, saken vil ikke velte en avtale.

EUs sjefforhandler, Michelle Barnier, blir pensjonist til nyttår. En avtale vil krone hans tid som brexit-konge.

Hva taler mot en avtale?

Tiden renner ut. EU-parlamentet kom torsdag med et ultimatum og sa at en avtale må på bordet senest søndag for at den skal kunne ratifiseres innen nyttår.

Det britiske underhuset, som må ratifisere avtalen, har tatt juleferie. Politikerne kan imidlertid tilbakekalles på 48 timer.

Frankrikes president Emmanuel Macron har testet positivt for covid-19 og er nede for telling.

Fakta Hvordan godkjennes avtalen? Det meste av avtalen er ferdigskrevet: 600 sider, samt 1200 sider vedlegg.

Avtalen skal deretter oversettes til EUs 21 ulike språk.

Den skal godkjennes eller ratifiseres av EUs ulike institusjoner, samt i alle medlemslandene.

Dersom avtalen ligger innenfor det som heter «EUs kompetanse» , skal avtalen kun ratifiseres av Europaparlamentet og EUs råd, altså landenes stats- og regjeringssjefer.

Dersom avtalen ligger innenfor det som heter «blandet kompetanse» må samtlige 27 medlemsland også ratifisere avtalen.

Da kan det ta måneder å få avtalen godkjent. Vis mer

Utsatt. Utsatt. Utsatt.

Historien om brexit er blitt som et gjenferd som har hjemsøkt Europa i over fire år.

Første utsettelse:

Det er knapt noen som husker det, men Storbritannia skulle forlate EU 29. mars, 2019, nøyaktig to år etter at Storbritannia hadde utløst artikkel 50 i EU-traktaten – utmeldelsesparagrafen. Men brexit skjedde ikke.

Andre utsettelse:

Årsaken var at tidligere statsminister Theresa May ikke fikk godkjent sin brexitavtale i det britiske parlamentet. I mars tapte hun tre avstemninger på rad, og hun måtte derfor be EU om en utsettelse til 30. juni, 2019.

Tredje utsettelse:

På et ekstraordinært EU-toppmøte samme måned trakk EU i nødbremsen og sa at juni-deadlinen ikke ville holde. Brexit ble utsatt til 31. oktober.

Fjerde utsettelse:

24. juni tok Boris Johnson over som ny statsminister. Men også han møtte motstand i det britiske underhuset. Et vedtak om å oppløse parlamentet ble avvist av Høyesterett. Han lovte likevel at britene ville være ut av EU innen utgangen av oktober.

Hvis ikke, ønsket han heller å bli funnet «død i en grøft».

Femte utsettelse:

Det britiske parlamentet nekter å godta 31. oktober som frist. De trenger mer tid på å behandle skilsmisseavtalen. Brexit blir utsatt til 31. januar, 2020.

En super avtale, som er helt gryteklar, skrøt Johnson i januar. De forhandler ennå. Foto: Simon Dawson, Reuters/ NTB

Sjette utsettelse

12. desember. Boris Johnson og De konservative vinner en brakseier ved valget. I januar får han reforhandlet avtalen – igjen. En gryteklar avtale, skrøt han.

Det skulle bli en lett match. Men slik gikk det ikke. Så startet Boris Johnsons løftekavalkade. Som han brøt.

Hvis det ikke var noen avtale innen 15. juni, ville Johnson forlate forhandlingsbordet og gå. Johnson ble.

Nøyaktig det samme gjentok han 15. oktober. Ingen avtale og britene ville bryte. I stedet skulle britene starte på nytt med slagordet «A Global Britain.»

Så var det EU-toppmøtet 10. og 11. desember og den famøse fiskemiddagen mellom Johnson og von der Leyen. Hvis ikke en avtale var på plass innen påfølgende søndag, var det definitivt slutt. Men partene forhandler fortsatt.

Juletreet er på plass utenfor Downing Street, men ellers er det lite som minner om julestemning i statsministerens liv. Foto: Henry Nicholls, Reuters/ NTB

Hold ut! Så skal alle få feire jul igjen.

Det er ikke bare brexit Boris Johnson har lovt britene. Helt siden i sommer har statsministeren brukt julefeiringen som den store gulroten for å motivere slitne briter til å holde ut gjennom en høst med tøffe nedstengningsperioder.

Over 40.000 briter har dødd av koronaviruset siden mars, og landet topper statistikken over flest korona-døde i Europa.

Avisen The Telegraph har telt opp alle gangene Boris Johnson og helseminister Matt Hancock har lovet britene at de kan se frem til en julefeiring. Med trykk på feiring og fest.

A merry little christmas

Onsdag kom julegaven fra Boris Johnson: Vi har ikke kontroll. I år må det bli en så liten og kort jul som mulig – A merry little Christmas. Uttrykket han brukte, er også navnet på en kjær julesang, fremført av blant andre Frank Sinatra.

I stedet for lettelser kom nye innstramninger. I London innledes julen med en ny, fullstendig lockdown, stengte puber og restauranter. Alle juleselskaper må avlyses, ingen får reise, besøke eller overnatte hos hverandre. Eller besøke besteforeldre.

I år må påsken bli den nye julefeiringen, sa Johnson. Om brexit sa han ingenting.