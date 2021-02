Himalaya-tsunami etter brekollaps: Tre døde og 150 savnet

En del av en isbre har kollapset og ført til store oversvømmelser i Nord-India. 150 personer fryktes omkommet, melder indisk avis.

Voldsomme vannmasser fra en kollapset isbre skaper store ødeleggelser i dalstrøket nedenfor. Foto: News 18 India

7. feb. 2021 09:54 Sist oppdatert nå nettopp

Hendelsen skjedde i Chamoli-distriktet i den nordindiske delstaten Uttarakhand, og har ført til voldsom økning av vannstanden i Dhauliganga-elven. Det opplyser den indiske avisen Hindustan Times. Dhauliganga er en av de seks store sideelvene til Ganges.

Ifølge en talsperson for politiet har de funnet tre omkomne. 150 er savnet.

16 eller 17 personer skal også være fanget inne i en tunnel, sa talspersonen til nyhetsbyrået AFP.

En video viser hvordan store vann- og gjørmemasser raste gjennom dalen i Chamoli-distriktet i Nord-India etter at en del av en isbre i Himalaya kollapset. Foto: Reuters

Omfattende redningsaksjon

Myndighetene har satt i gang en omfattende søk og redningsaksjon etter hendelsen.

– Det kom veldig fort, vi hadde ingen tid til å varsle noen, sier Sanjay Singh Rana til Reuters på telefon. Han bor i landsbyen Raini, nær brekollapsen.

– Jeg følte at til og med vi ville bli tatt av massene.

En video fra Times of India viser hvordan vannmassene river med seg veier og bygninger, blant annet en større bro-konstruksjon. Lokale innbyggere frykter at arbeidere ved et nærliggende vannkraftanlegg er tatt av de voldsomme massene av vann, stein og is.

Fjell-tsunami

Fenomenet er blitt galt GLOF: Glacier Lake Outburs Flood, eller «fjell-tsunami». Dette inntreffer når isen i en bre smelter. Alt smeltevannet skaper så en innsjø ved breen, som vokser seg stadig større. Kanten som demmer opp, kollapser til slutt etter presset fra vannmassene.

Det finnes over 200 slike bresjøer i Himalaya, ifølge Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS).

Fjellkjeden Himalaya strekker seg fra Pakistan i nordvest mot Nepal og Bhutan i sørøst. Fjellkjeden skiller slettene i India og Pakistan fra den store tibetanske høysletten, og består av massive fjellpartier og mengder av isbreer. Flere millioner mennesker bor langs elvene som går fra Nepal og Bhutan, og videre inn i India og Bangladesh.

Gode varslingssystemer for kriser er mangelvare. Konflikter i området kompliserer forholdene.

Ifølge Universitetet i Oslo har flere forskere undersøkt hvordan et skiftende klima mot varmere og våtere værtyper har påvirket isbreene i fjellkjeden.