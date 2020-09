Biden-taktikk kan gå i vasken. Juristprofil kan bli Trumps nye håp for fire nye år i Det hvite hus.

WASHINGTON (Aftenposten): I månedsvis har demokratene forsøkt å få valget til å bli en folkeavstemning om Donald Trump. Nå kan en konservativ kvinnelig jurist i stedet bli valgets profil.

Amy Coney Barrett nevnes ofte som favoritt til å bli Donald Trumps neste nominerte som høyesterettsdommer. Robert Franklin, AP/NTB

Da Donald Trumps valgmøte i Minnesota var over fredag, fikk han høre om Ruth Bader Ginsburgs død.

– Wow, sa en overrasket president først. Deretter roste han dommeren i høyesterett som et fantastisk menneske.

Avgjorde for en av fem

Politisk sto imidlertid Ginsburg langt fra Trump. Nå kan han foreslå hennes etterfølger. Til tross for pandemien og en økonomisk smell har dermed dødsfallet potensial til å få en dominerende rolle i valgkampen.

I 2016-valget var valg av dommere til høyesterett den aller viktigste saken for hver femte velger. Særlig syntes Trump-velgere dette var viktig.

Demokratene har på sin side forsøkt å få valgkampen til å handle om Trumps skikkethet som president. Tanken er at velgerne ikke er fornøyde med innsatsen hans, særlig ikke mot koronaviruset.

Hvis valgkampen i stedet handler om høyesterett, forpurres denne strategien.

Trump vil handle raskt, antyder kvinne

Hvem Trump peker på, kan tenkes å ha effekt hos enkelte velgergrupper. En dommer med en tydelig kristen bakgrunn kan sikre oppslutning hos religiøse velgere. Det gjelder ikke minst dem som håper på å få fjernet retten til selvbestemt abort.

Trump har en liste med navn han lover å velge blant. Dette i motsetning til hva tidligere presidenter har gjort.

Lørdag ettermiddag lokal tid sa Trump at han regner med å nominere en dommer neste uke.

– Jeg treffer mitt valg snart, sa han til reportere ved Det hvite hus og roste dommerne Amy Coney Barrett og Barbara Lagoa.

Senere samme kveld sa han til tilhengere i Nord-Carolina at det blir en kvinne.

Dette er favorittene:

Amy Coney Barrett (48)

Barrett er utdannet ved Notre-Dame-universitetet i Indiana. Hun har vært assistent for den konservative dommerlegenden Antonin Scalia. Nå er hun dommer i en føderal ankedomstol. Hun ble godkjent i Senatet i 2017 til det vervet med 55 mot 42 stemmer.

Amy Coney Barrett har sagt hennes personlige tro ikke spiller inn på de juridiske vurderingene hennes. MATT CASHORE/NOTRE DAME / Reuters/NTB

Abortmotstandere håper den troende katolikken vil fjerne retten til selvbestemt abort. Selv har hun sagt at hun tror den grunnleggende retten vil bestå. Hvem som skal betale, er hun derimot mer usikker på.

Barrett og ektemannen har syv barn, hvorav to er adoptert fra Haiti. Hun skal ha vært i Trumps finaleheat da Brett Kavanaugh ble nominert i 2018.

Barbara Lagoa (52)

Lagoa er fra Miami, av cubansk opprinnelse og studerte ved Columbia-universitetet i New York.

Barbara Lagoa kan bli den første høyesterettsdommer med cubansk bakgrunn. FLORIDA SUPREME COURT/Reuters/NTB

I november i fjor ble hun godkjent i Senatet som dommer i en ankedomstol. 80 senatorer stemte for. Bare 15 stemte imot. Dette skjedde samtidig med den sterkt splittende riksrettsgranskningen mot president Trump.

De sterke stemmetallene kan friste Trump til å sette Lagoa øverst på listen sin. Hun ble tilføyet Trumps liste i høst.

Fakta Noen av de andre navnene Noen gamle travere i denne sammenheng nevnes også denne gang: Raymond Kethledge, Thomas Hardiman og William H. Pryor. Da Trump for bare noen uker siden oppdaterte sin liste sto dessuten disse nye navnene på den: Bridget Bade, Daniel Cameron, Tom Cotton, James Ho, Paul Clement, Ted Cruz, Stuart Kyle Duncan, Steven Engel, Noel Francisco, Josh Hawley, Gregory Katsas, Christopher Landau, Carlos Muniz, Martha Pacold, Peter Phipps, Sarah Pitlyk og Lawrence VanDyke. Vis mer

Kate Comerford Todd (45)

Advokaten som arbeider i Det hvite hus, ble tilføyd på den siste listen Trump la frem over sine kandidater.

Hun er utdannet ved Harvard og bor med ektemannen og fire barn i Virginia. Foruten å ha vært partner i et av hovedstadens store advokatfirmaer, har hun blant annet undervist ved prestisjeuniversitetene George Washington og Cornell.

Todd er i likhet med de andre antatte favorittene katolikk.

Allison Jones Rushing (38)

Rushing kommer fra Nord-Carolina og avla juseksamen i 2007 ved Duke-universitetet. Hun er nå dommer i en føderal ankedomstol etter å ha blitt foreslått av senator Thom Tillis.

Allison Jones Rushing ble i fjor godkjent i Senatet med stemmetallene 53–44 til en ankedomstol. Yuri Gripas, Reuters/NTB scanpix

Nominasjonen var kontroversiell. Kritikken handlet om at hun hadde arbeidet for en konservativ kristen organisasjon. Southern Poverty Law Center mener den er en såkalt «hatgruppe» på grunn av synet på homofile. Rushing har sagt at hun aldri så tegn til noe slikt hos gruppen.

Skulle Rushing bli nominert og godkjent, kan hun på grunn av sin unge alder bli sittende svært lenge i høyesterett. Dommerne sitter til de dør eller selv velger å gå av.

Amul Thapar (51)

Skulle Trump likevel ikke velge en kvinne, nevnes Thapar som en het kandidat. Han ble født Michigan og vokste opp i Ohio og er sønn av innvandrere fra India. Han har stått på Trumps dommerliste siden 2016 og ble intervjuet av Trump selv da Kavanaugh ble valgt.

Han er utdannet ved Berkeley-universitetet er nå dommer i en føderal ankedomstol. Thapar er kjent for å skrive dommer i en enkel og folkelig stil.

Han kan være streng mot kriminelle og gjorde seg bemerket da en 86 år gammel nonne fikk 35 måneders fengsel for hærverk ved et atomkraftverk.

Han har konvertert til katolisisme og bor i Kentucky der han en gift med en eiendomsmegler. De har tre barn.