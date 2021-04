Åtte drept i skyting i Indianapolis i USA

Flere mennesker er skutt ved et FedEx-anlegg like ved flyplassen i Indianapolis i USA. Politiet har funnet åtte døde i tillegg til gjerningspersonen.

Pressetalsperson Genae Cook ved politiet i Indianapolis forteller at skytingen fortsatt pågikk da politiet kom til stedet. Foto: Skjermdump/NBC News

16. apr. 2021 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Skytingen startet sent torsdag kveld lokal tid. Da de første politipatruljene kom frem til stedet, pågikk skytingen fortsatt.

– Like etter klokken 23 fikk politiet melding om at det var avfyrt skudd på FedEx-anlegget. Da politiet kom frem, pågikk det fortsatt skyting, fortalte Genae Cook, pressetalsperson for politiet i Indianapolis, til pressen.

Cook fortalte på en kort orientering til pressen klokken 01.20 lokal tid (07.20 norsk tid) at de foreløpige undersøkelsene viser at den antatte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv.

– På stedet har vi funnet åtte døde med det som ser ut som skader av skudd. Andre er transportert til sykehus, sa Cook under en oppdatering klokken 09 norsk tid.

Fire skadede er transportert til sykehus, én av dem med kritiske skader.

Politiet oppfordrer pårørende til ansatte ved FedEx, dersom de ikke får kontakt med dem, om å møte ved hotellet Holiday Inn på flyplassen.

I en uttalelse til Washington Post sier en talsperson for FedEx dette:

«Vi er klar over den tragiske skytingen på vårt FedEx Ground-anlegg nær Indianapolis flyplass. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og våre tanker går til alle de som er berørt. Vi er jobber for å samle inn mer informasjon og samarbeider med myndighetene.»