Minst åtte drept i skyting i Indianapolis i USA

Flere mennesker er skutt ved et Fedex-anlegg like ved flyplassen i Indianapolis i USA. Politiet har funnet åtte døde i tillegg til gjerningspersonen.

Pressetalsperson Genae Cook ved politiet i Indianapolis forteller at skytingen fortsatt pågikk da politiet kom til stedet. Foto: Skjermdump/NBC News

16. apr. 2021 09:05 Sist oppdatert nå nettopp

Skytingen startet sent torsdag kveld lokal tid. Da de første politipatruljene kom frem til stedet, pågikk skytingen fortsatt.

– Like etter klokken 23 fikk politiet melding om at det var avfyrt skudd på FedEx-anlegget. Da politiet kom frem, pågikk det fortsatt skyting, fortalte Genae Cook, pressetalsperson for politiet i Indianapolis, til pressen.

Cook fortalte på en kort orientering til pressen klokken 01.20 lokal tid (07.20 norsk tid) at de foreløpige undersøkelsene viser at den antatte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv.

– På stedet har vi funnet åtte døde med det som ser ut som skader av skudd. Andre er transportert til sykehus, sa Cook under en oppdatering klokken 09 norsk tid.

Fire skadede er transportert til sykehus, én av dem med kritiske skader.

– Sikkerheten høyest prioritert

Politiet oppfordrer pårørende til ansatte ved Fedex, dersom de ikke får kontakt med dem, om å møte ved hotellet Holiday Inn på flyplassen.

I en uttalelse til The Washington Post sier en talsperson for Fedex dette:

«Vi er klar over den tragiske skytingen på vårt Fedex Ground-anlegg nær Indianapolis flyplass. Sikkerhet er vår høyeste prioritet, og våre tanker går til alle de som er berørt. Vi er jobber for å samle inn mer informasjon og samarbeider med myndighetene.»

USA har opplevd flere masseskytinger de siste ukene. Det har nok en gang utløst debatt om USAs våpenlover.

Totalt 18 personer er drept i mars i tragediene. I Georgia er en 21 år gammel mann siktet etter at åtte personer ble skutt og drept på tre ulike spa-klinikker i Atlanta-området. Syv av ofrene var kvinner.

Ti personer ble drept ble i en skytemassakre i en matbutikk i byen Boulder i Colorado. En av de drepte var en politibetjent. Gjerningsmannen kjøpte våpenet seks dager før ugjerningen.

President Joe Biden har i 30 år kjempet for og gikk til valg på strengere våpenkontroll. Blant forslagene er tiltak mot såkalte «spøkelsesvåpen», eller ikke sporbare våpen. Amerikanske medier har også meldt om innstramminger av salg av pistolstabiliserende deler.

I flere tilfeller har gjerningsmenn kjøpt deler på internett og montert på pistoler som da fungerer som gevær.

Biden har bedt Kongressen utrede flere reformer som forbud mot salg av automatvåpen, gjennomgang av bakgrunnssjekk-systemet og slutt på strafferettslig immunitet for våpenprodusenter.

I 2020 ble nesten 20.000 amerikanere skutt og drept i USA. Det er flere enn på mange tiår. I tillegg døde 24.000 amerikanere av selvmord med skytevåpen i 2020.