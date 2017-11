Qatar importerer 14.000 melkekyr

– Vi skal være selvberget innen juni eller juli. Vårt mål er ganske enkelt å bidra i den nasjonale innsatsen og vise fingeren til Saudi-Arabia ved å si at «vi trenger ikke dere, vi kan ordne dette selv», sier John Dore, en irlender som er administrerende direktør i selskapet Baladna Livestock Production i Qatar, til AFP.

Han sier den totale kostnaden ved å importere melkekyr fra Tyskland og USA, og bygging av innhegninger på selskapets eiendom om lag 80 kilometer nord for hovedstaden Doha, vil havne på rundt 3 milliarder qatarske riyal, eller om lag 6,8 milliarder kroner.

De 14.000 dyrene skal produsere opptil 400 tonn melk per dag, noe som er nok til å dekke landets behov. Qatar, med sine 2,7 millioner innbyggere, blir dessuten selvforsynt med storfekjøtt, opplyser Dore. Han legger til at landet nå vurderer planer for selvforsyning også av annet buskap, inkludert fjærfe.

Det lille landet ble kastet ut i politisk krise da Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Bahrain og Egypt 5. juni kuttet sine diplomatiske bånd til Qatar. De anklaget Qatar for å støtte terrorisme og for å styrke bånd til Saudi-Arabias erkefiende Iran, anklager som Qatar har avvist.

Krisen utløste handelsblokade. Mesteparten av Qatars meieriprodukter er importert fra Saudi-Arabia. Dermed måtte Qatar ty til import fra Tyrkia, Iran og Marokko.