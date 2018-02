– Jeg føler meg forferdelig misbrukt. Frode Berg ble ført ut av retten av maskerte FSB-vakter.

Berg holder seg hardt fast med begge hendene i jernstengene buret i Lefortovo-domstolen i Moskva.

Han kjemper mot tårene, men klarer å ta seg sammen.

– Jeg har virkelig kjempet mot både sinne og hat, sier Berg.

– Det hele er fortsatt uvirkelig.

Fredag morgen ble han ført inn til fengslingsmøte i Moskva av maskerte vakter fra den russiske sikkerhetstjenesten, FSB.

Etter et to timers hemmelig fengslingsmøte, kom avgjørelsen.

Dommeren i Lefortovo-domstolen opprettholdt fengslingen av 62-åringen fra Kirkenes til 5. mai, «av hensyn til etterforskningen».

Berg la ikke skjul på at han mener de ansvarlige for hans fortvilte situasjon, sitter hjemme i Norge.

Vil ikke si hvem som ga ham 3000 euro

På spørsmål hva han tenker om de som ga ham pengene og konvoluttene, legger ikke den spionanklagede nordmannen skjul på hva han mener.

– Jeg føler meg forferdelig misbrukt, sier Berg, og biter tennene sammen.

– Kan du fortelle hvem som ba deg dra til Moskva?

– Nei, svarer Berg raskt.

– Hva tenker du om dem som ba deg dra hit?

– Det var jo jeg som dro til Moskva, sier Berg.

– Jeg har vært her mange ganger i jobbsammenheng tidligere, men har aldri fått sett noe av Moskva. Dette er andre gang jeg drar hit, for å få sett noe av Moskva og for å besøke venner.

Frode Bergs forsvarer: Holder åpent at han kan ha blitt lurt av norsk etterretning

Klart preget etter to måneder i isolasjon

Berg brister i gråt flere ganger, men puster dypt og tar seg sammen.

– Jeg sitter i et russisk fengsel, i fullstendig isolasjon. Jeg har vært i isolasjon siden 5. desember. Jeg aner ikke hva som skjer utenfor. Det var først rett før nyttår at min advokat fortalte meg at det var litt omtale i mediene, sier Berg.

På spørsmål om han vil si noe til familien, svarer han:

– Nei, jeg klarer ikke, sier Berg.

Den 62 år gamle pensjonisten og tidligere grenseinspektøren har en time i luftegården hver dag, men ellers er det svært lite å foreta seg i det gamle fengselet.

En gang i måneden får besøkende ta med opp til 20 kilo med mat og andre ting.

I tillegg kan Berg og de andre fangene handle mat i en egen liten butikk bak murene.

– Jeg skulle bare kjøpe julegaver

Ifølge FSBs anklage er Berg mistenkt for å ta med 3000 euro til to russere. Dette skulle være betaling for spionasje utført for norsk etterretningstjeneste, mot den russiske nordflåten, ifølge anklagen.

– De beskylder mye for noe jeg ikke har gjort. Jeg hadde ikke anelse da jeg kom til Moskva 4. desember. Jeg skulle bare kjøpe julegaver og besøke noen venner, sier Berg.

Etter to måneder i FSB-fengselet sier han at det fortsatt føles helt uvirkelig å sitte innesperret i det beryktede fengselet:

– Det kom helt brått på. Det er fortsatt helt uvirkelig for meg, sier Berg.

Berg bekrefter at han «hadde noe med seg til sine venner».

– Ja, det hadde jeg. Men ikke noe som er ulovlig, sier Berg.

– Jeg har reist til Russland siden 1991 – i 27 år. Jeg har aldri gjort noe, samlet informasjon eller gjort noe galt.

– Det er dager som er vonde

Frode Berg ankom rettslokalet fra FSB-fengselet Lefortovo under streng bevoktning.

Han rakk å si et kort «hei» til de oppmøtte utenfor rettssalen, før fengslingsmøtet ble satt bak lukkede dører. Etterpå fikk han imidlertid snakke med journalistene som hadde møtte opp.

– Jeg lever og jeg er evig optimist, men det er klart at det er dager som er vonde, sier Berg.

Han svarer slik på spørsmål om han frykter at han blir sittende lenge i fengsel:

– Nei. Men jeg kan ikke si så mye om det. Jeg har gode samtaler med min advokat, sier den spionanklagede pensjonisten fra Kirkenes.

– Jeg håper at det er noen der hjemme som ........Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men jeg har jo ikke kommet hit for det jeg er anklaget for, sier Berg.

– Jeg har prøvd å forsvare Russland

Å bli fremstilt i retten i et jernbur er ikke spesielt for Frode Berg.

Slik behandles alle mistenkte, siktede og tiltalte i alvorlige rettssaker i Russland.

– Jeg har prøvd å forsvare den russiske føderasjon siden 1991. Jeg har fulgt utviklingen fra den lå med brukken rygg og hit den har kommet i dag. Jeg er til og med blitt beskyldt hjemme for å være for russlandsvennlig. Da var det et skikkelig hardt slag å oppleve det jeg nå er beskyldt for.

– Kan ha vært norsk etterretningsvirksomhet

Som Aftenposten skrev torsdag, mener Bergs russiske forsvarer at personene som ga Berg penger og instrukser kan ha jobbet for norsk etterretning.

– Det er ikke utelukket. Jeg vil ikke avvise det, sier advokat Ilja Novikov.

– Men jeg vil heller ikke si at anklagene mot Berg er reelle. Berg innrømmer ikke noen skyld. Men jeg vedgår at han kan ha vært involvert i norsk etterretningsvirksomhet eller noe annet. Men det betyr ikke at Berg er ansvarlig for handlingene til de menneskene som skjulte dette for ham.

– Du vet hvem som ga Berg pengene og FSB vet det. Hvorfor kan dere ikke si hvem som ga ham pengene i Norge?

– Jeg har taushetsplikt. Hvis jeg sier det, setter de meg i buret ved siden av Berg.

– På russisk side virker det som de virkelig tror at Berg er involvert i etterretning. Det betyr at holdningen er at han er en person som kan være en verdifull kandidat for utveksling, sier Novikov.