Med kalasjnikov-geværet over skulderen åpner syvbarnsmoren Rona porten for oss. Jinwar, «kvinnelandsbyen», står det med fargerike bokstaver på porten.

Rundt en stor åpen plass står det et trettitalls nye bygninger. Dette fristedet for kvinner ble offisielt åpnet den 25. november i fjor, to år etter at ideen om å bygge en landsby bare for kvinner ble lansert. Med finansiell hjelp fra de lokale myndighetene har de bygget et lite samfunn, med hus, skole, sykestue og et bakeri.

Det er et slags krisesenter for kvinner i Syria, men hvor kvinnene tar sikte på å bli boende permanent.

– Det er 10 kvinner og 30 barn som bor her nå og det kommer nye kvinner hver uke, sier Nujin Derya (27).

Hun er tysk, men har tatt et kurdisk navn. Da hun kom hit hadde hun bare tenkt å bli her noen måneder. Det er nå halvannet år siden.

Afshin Ismaeli

Kvinnene lever mellom to verdener

Vi er i den nordøstlige delen av Syria, et samfunn som de siste årene har opplevd store omveltninger og krig. Hvor tilværelsen for kvinner er full av kontraster.

I den kurdiskkontrollerte delen av Syria er den rådende offisielle ideologien at kvinner er likestilte med menn. Når vi kjører gjennom de mange kontrollpostene langs veiene, er det ofte kvinnelige soldater som bemanner dem. Etter at Den islamske staten ble kastet ut av Raqqa, var det en kvinne som tok ledelsen for gjenoppbyggingskomiteen.

Men verdiene fra det tradisjonelle kurdiske samfunnet lever også videre. Ifølge disse verdiene er det mannen, familien og klanen som bestemmer. Mange kvinner utsettes for vold i ekteskapet. Hvis de ber om skilsmisse, tar mannen barna og kvinnen risikerer å bli utstøtt fra familien.

Enke med syv barn

Syvbarnsmoren Rona ble stilt overfor et umulig valg da mannen hennes døde i krigen.

– Jeg trengte hjelp for å kunne ta meg av barna mine. Men hvis jeg giftet meg på nytt så ville ikke den nye ektemannen ha akseptert barna mine, sier Rona.

Hun ville ha blitt tvunget til å overlate barna til noen andre i familien. I kvinnelandsbyen slipper hun å gjøre det valget.

– Siden det ikke bor noen andre menn her, så aksepterer familien min at jeg bor her, sier hun.

Mannen nekter å gi fra seg barna

Rona er heldig sammenlignet med Shirin fra Suleimania i Irak, en jevnaldrende kvinne som også gjør vakttjeneste ved landsbyporten en dag vi kommer på besøk.

35-åringen forteller historien sin mens hun i iskalde januar forsøker å finne en tørr vei over den gjørmete gårdsplassen i flipp-flopp-sko.

For fire år siden skilte hun seg fra en mann som hadde vært voldelig mot henne i åtte år. Han beholdt de fem barna. Hun giftet seg med en annen mann, men skilte seg på nytt da hun fant ut at den nye mannen hadde en kone fra før.

Hun savner Suleimania, men frykter å bli drept av sin egen familie. Hun er blitt truet på livet av broren, en fetter og moren.

– Familien min har den gamle klanmentaliteten, sier hun.

Fakta: Kurdere i Syria I Syria bor det rundt 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensen til Tyrkia. Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad. I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region. Dette er det nordøstlige hjørnet av Syria. Både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot dette. Det samme gjør USA og Tyrkia. Kilde: NTB

Giftet bort til den avdøde ektemannens bror

To av kvinnene som bosatte seg i kvinnelandsbyen har måttet flytte derfra. Den ene for å ta seg av en syk mor, den andre fordi hun ble holdt tilbake da hun dro hjem for å besøke familien.

Kvinnen hadde vært gift med en kurdisk soldat som ble drept i krigen. Nå tvang familien henne til å gifte seg med den avdøde ektemannens bror. Representanter for kvinnelandsbyen tok kontakt med henne, men hun ba dem om ikke å forsøke å blande seg inn i situasjonen.

– Det var en svært vanskelig situasjon for henne. Hun risikerte å få hele familien imot seg, forklarer Nujin Derya.

Storpolitikken truer kvinnelandsbyen

Kvinnelandsbyen har etablert et godt samarbeid med landsbyene som ligger rundt. Noen av mennene der har vært innom for å hjelpe til med traktoren og to unge menn jobber i landsbyens bakeri.

– Det er ikke forbudt for menn å komme inn i landsbyen, men det er en regel at dersom en kvinne gifter seg med en mann, så må hun flytte ut, sier Derya.

Men bare noen få kilometer unna ligger grensen til Tyrkia. De har truet med å invadere denne delen av Syria for å fjerne «terrorister».

– Mange av kvinnene har flyktet fra krig. Nå frykter de at de må flykte enda en gang, sier Derya.