Det er en uke siden valgdagen, men i USA teller de fortsatt stemmer flere steder. Det foregår hverken i fred eller fordragelighet, men tvert imot med samme intense og opphetede partiskhet som preger resten av politikken i disse dager.

Både i Florida, Georgia og Arizona har valgene vært så jevne at de ikke ble avgjort på valgdagen. I Florida er både senatorvalget og guvernørvalget gjenstand for en ny telling. Det har igjen ført til anklager om valgfusk, konspirasjonsteorier og en haug med stevninger for retten. I Florida har det blitt så ille at en dommer mandag beordret alle parter om å «tone ned ordbruken».