Konflikten Ukraina-Russland: – Kan lett sette situasjonen i brann

Det ukrainske parlamentet har vedtatt å innføre unntakstilstand i grenseregionene i 30 dager etter at russiske skip skjøt mot tre ukrainske skip i Azovhavet.

President Petro Porosjenko ba opprinnelig om 60 dager unntakstilstand, men dette ble endret til 30 etter press fra parlamentet.

Tor Bukkvoll, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, har fulgt konflikten over lengre tid. Han mener det er risikabelt for den ukrainske presidenten å be parlamentet erklære militær unntakstilstand før presidentvalget i mars neste år.

– Ukraina er avhengig av støtte fra Vesten og Europa, så dette er et ekstremt sjansespill, sier Bukkvoll.

Når Porosjenko har bedt parlamentet, Radaen, om å innføre en unntakstilstand, sier det likevel noe om alvoret.

– Det er mulig han kan innføre en slags myk-versjon. Alt dette er ennå usikkert, men han skal ha sagt at unntakstilstanden ikke skal gå ut over ukrainske borgeres konstitusjonelle rettigheter, sier han videre.

– At Porosjenko har bedt Radaen om å gi grønt lys for en unntakstilstand på 60 dager understreker igjen alvoret i situasjonen. Hvor omfattende en eventuell unntakstilstand vil bli, gjenstår å se, men slik Kyiv Post skisserer dette så kan dette potensielt få konsekvenser for gjennomføringen av valgene i 2019, sier førsteamanuensis Geir Flikke, ekspert på Russland, Sentral-Europa og Balkan ved Universitetet i Oslo.

Jens Stoltenberg kaller inn til krisemøte i Ukraina-kommisjon: Full støtte til Ukrainas territorielle integritet og uavhengighet

Et storpolitisk spill

– Egentlig er dette en liten hendelse i en stor og fastlåst konflikt. Det som har skjedd kan likevel lett sette situasjonen i brann. Konteksten er Ukraina-krisen i 2014 da Russland blant annet annekterte Krim. Ukraina ser rimelig nok fortsatt på Krim som sitt, men Russland har nå innlemmet halvøya i Den russiske føderasjon og opptrer som om dette er russisk territorium. For Russland handlet Ukraina-krisen om å forhindre at Ukraina skulle bli en vestvendt stat. De var og er spesielt opptatt av at Ukraina aldri må bli NATO-medlem. De vil ikke ha NATO nærmere sine grenser, sier Julie Wilhelmsen, seniorforsker på NUPI og ekspert på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Hun mener vi må løfte blikket og se på situasjonen i et større, politisk spill.

– Russland ser disse små ukrainske militære fartøyene som potensielt USA og NATOs forlengede arm inn på «deres område». De påstår, slik Sergej Lavrov hevdet i dag, at hendelsen er en ukrainsk provokasjon for å mobilisere NATO og USA for å komme dem til unnsetning – mot Russland. Det store spillet her er egentlig Russland mot Vesten, sier hun.

FNs sikkerhetsråd har avholdt et krisemøte mandag ettermiddag. EU-diplomatene fra Frankrike, Storbritannia, Sverige, Polen og Nederland gir i en uttalelse uttrykk for «bekymring rundt den nylig økte spenningen i Azovhavet og Kertsjstredet». De oppfordret Russland til å løslate det ukrainske mannskapet og de beslaglagte fartøyene.

– Situasjonen er alvorlig

Tor Bukkvoll tror ikke konflikten kommer til å eskalere til en storkrig. En av årsakene er at Ukraina er militær underlegen, men de er avhengig av mer enn pene politiske ord fra EU og vesten.

– Jeg tror ikke det er så stor sannsynlighet for at konflikten eskalerer til storkrig. Men vi kan få se flere episoder som de vi har sett nå. Ukraina er underlegen militært, så de har ingen interesse av at dette skal eskalere til krig mellom landene. Ukraina mistet jo store deler av sin marine da konflikten startet i 2014, sier Bukkvoll.

Seks ukrainske sjømenn ble skadet og 21 pågrepet i hendelsen søndag. Ukraina har bedt Russland om å utlevere mannskapet umiddelbart.

– Ukraina har bedt Russland om å utlevere mannskapet på båtene umiddelbart. Det at konflikten nå også omfatter Svartehavet, gjør situasjonen hakket mer anspent enn i 2014. Mange kommentatorer i vestlige tenketanker tar til orde for en resolutt fordømmelse av Russlands handlinger og også nye sanksjoner, sier Geir Flikke.

Bukkvoll tror heller ikke at situasjonen mellom Russland og Ukraina står overfor en nær løsning. Han ser ikke bort fra at konflikten kan øke i intensitet uavhengig av det politiske spillet.

– Det som selvsagt kan skje er en uintendert eskalering hvor du får en trappe-effekt hvor den ene parten går ut hardt og så svarer den andre parten enda hardere. Da kan konflikten raskt eskalere.