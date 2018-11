Vitne hevder «El Chapo» bestakk Interpol

Jesus «El Rey» Zambada, broren til «El Chapos» tidligere partner, Ismael «El Mayo» Zambada, som fortsatt er på frifot, inntok vitneboksen på rettssakens tredje dag.

Han fortalte detaljert om de store utbetalingene som ble brukt for å beskytte kokainforsendelsene fra Colombia via Mexico til USA.

Han fortalte også om hvordan han selv som leder for Sinaloa-kartellets operasjoner i Mexico by bestakk statsadvokatens kontor, lokale, føderale og statlige politistyrker – og til og med Interpol.

– Utbetalingene for tjenestemenn i Mexico City var på rundt 300.000 dollar i måneden, sa Zambada, som jobbet for kartellet fra 1987 til han ble pågrepet i 2008.

57-åringen fortalte også hvordan han, på forespørsel fra Guzman, en gang bestakk general Gilberto Toledano i delstaten Guerrero.

– Jeg skulle importere kokain fra Colombia gjennom Guerrero, og «El Chapo» fortalte meg: «Gå og møt general Toledano. Han er en venn av meg. Gi ham 100.000 dollar», sa Zambada.

Narkotikabaronen Joaquin «El Chapo» Guzman lyttet oppmerksomt til hva hans tidligere allierte fortalte i retten.

«El Chapo» er anklaget for å ha smuglet mer enn 155 tonn kokain inn i USA, noe som gjør at han regnes for å være den største narkotikasmugleren i verden siden colombianske Pablo Escobar ble drept i 1993.

Hans advokater derimot hevder han blir gjort til syndebukk av Mexicos «korrupte» regjering, og at kartellets sanne leder var Ismael Zambada.