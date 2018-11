Tirsdag kveld kunngjorde Solheim til sine ansatte at han velger å trekke seg som FNs miljøsjef.

Like etterpå bekreftet han det overfor Aftenposten, som først avslørte at han kom til å gå av, tirsdag ettermiddag.

Solheim går av knappe to måneder etter at en foreløpig rapport fra FNs revisjonsprogram kritiserte ham for reisevirksomheten hans.

– Jeg har snakket med FNs generalsekretær, og vi er enige om at det er lettere å håndtere revisjonsrapporten dersom jeg fratrer på torsdag.

Rapporten han henviser til, handler om reisevirksomheten hans etter at han begynte i jobben i juni 2016. Solheim fikk forelagt en endelig versjon av rapporten på lørdag.

Aftenposten har ikke lest den endelige rapporten, men i den foreløpige rapporten i september rettet internrevisorene kraftig kritikk mot Solheim for reisevirksomheten sin.

Fikk kritikk – betalte tilbake penger

I løpet av sine 22 første måneder som om leder for FNs miljøprogram (UNEP) har den tidligere utviklings- og miljøministeren Erik Solheim vært borte fra hovedkontoret 79 prosent av tiden og reist for 4,1 millioner kroner, ifølge den interne rapporten, som Aftenposten avslørte i september.

63-åringen tok delvis selvkritikk etter rapportutkastet, og han betalte tilbake 50.000 kroner for én av reiseregningene der revisorene oppdaget feil.

Fakta: FNs miljøprogram (UNEP) Opprettet i 1972. Hovedmålet er å koordinere FNs innsats på klima- og miljøfronten og å fremme miljøvennlige tiltak i FNs medlemsland. Hovedkontor i Nairobi, Kenya. I 2011 ble UNEP kraftig kritisert av FNs interne tilsynsorgan for administrativt rot. Årlig budsjett: 683 millioner dollar (5,6 milliarder kroner) i 2016–17. Norge bidrag til UNEP var 136 millioner kroner i 2016 og 141 millioner kroner i 2017. Erik Solheim (63) ble utnevnt til UNEP-leder i mai 2016 for en fireårsperiode.

– Rapporten inneholder usannheter

Selv mener Solheim at den kritiske rapporten bare er en del av bildet for å forklare hvorfor han nå har mistet jobben.

– Dette er en rapport som inneholder mange feil, mangler og usannheter. Mye av bakgrunnen for hvorfor den i det hele tatt ble laget, er at noen i FN-systemet er imot reform, noe jeg har stått i spissen for, sier han.

Solheim legger til at han håper andre FN-topper ikke tolker hans avgang som et signal om at man ikke skal forsøke å gjør FN mer effektivt.

– Det er nemlig større behov for reform i den organisasjonen enn noen gang, sier han.

– Skal ta lang juleferie

I en e-post til de ansatte sier Solheim at han er stolt over alt de har utrettet i organisasjonen etter at han begynte der.

«Sammen har vi jobbet dag og natt for å forandre denne institusjonen og for å ha en reell betydning for menneskene vi er ment å tjene. Jeg er lei meg for at reisen er over, og håper at dere vil fortsette å jobbe for denne visjonen», skriver han.

Overfor Aftenposten trekker han frem flere ting han er spesielt stolt av:

– Vi har løftet opp plast som en hovedutfordring for miljøet, og vi har etablert et godt samarbeidsforhold til store utviklingsland som Kina, India og Indonesia, sier han.

– Hva skal du gjøre etter at du slutter i denne jobben?

– Nå har jeg jobbet døgnet rundt i to og et halvt år. Jeg gleder meg til å ta en skikkelig lang juleferie. Og så gleder jeg meg til nye utfordringer på nyåret.

– Noen konkrete planer?

– Det blir nok noe som har med klima, miljø og utvikling å gjøre. Dersom noen har noen gode forslag, er det bare å si fra, sier Solheim.