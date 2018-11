Forsker fant korthåret og glattbarbert Jesus i ørkenruin

– Jeg ropte straks på ektemannen min. Han er fotograf og kom for å ta bilder, forteller hun til Aftenposten.

Det er omtrent et år siden den israelske forskeren oppdaget Jesus-bildet. Teamet har imidlertid ikke fortalt om oppdagelsen før de nå har beskrevet funnet i en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift, Antiquity, som publiseres av Cambridge University Press.

Trolig fra 500-tallet

– Dette bildet er det eldste kjente veggmaleriet av Kristus i det hellige land, sier kunsthistorikeren.

Funnet ble gjort i Shivta i Negev-ørkenen. Ruinbyen står på Unescos verdensarvliste. Bildet antas å være malt på 500-tallet. Jesus er fremstilt som en ung mann med kort, krøllete hår og store øyne.

Gjemt bak skitt og støv

Ruinbyen ble oppdaget på 1800-tallet. Det ble sent på 1920-tallet så vidt lagt merke til at det trolig var et slags veggmaleri i dåpskammeret, men siden fattet ingen interesse for dette ettersom bildet var utydelig og gjemt bak skitt og støv.

Maayan Fanar og de andre forskerne beskriver Jesus-ansiktet slik: «kort, krøllete hår, langstrakt ansikt og forlenget nese». Fjeset er en del av en større illustrasjon som ifølge forskerne viser hendelsen beskrevet i Bibelen der Jesus blir døpt.

Ved siden av Jesus i bildet skimtes konturene av et større ansikt omgitt av en glorie. Det antas å forestille døperen Johannes.

Fakta: Jesus Jesus fra Nasaret eller Jesus Kristus var en jødisk forkynner og religiøs leder. Han er den sentrale skikkelsen i kristendommen. Det er utstrakt enighet blant forskere om at Jesus er en faktisk historisk person, men det er strid om påliteligheten i historiene om ham fra de bibelske evangeliene. Selv om hans fødsel er utgangspunkt for vår tidsregning, antas han å ha levd fra mellom år 6 og 4 f.Kr. og døde mellom år 28 og 33 e.Kr. Kilde: Store norske leksikon/Wikipedia

Uten skjegg og langt hår

Figuren på veggen ligner lite på klassiske vestlige fremstillinger av Jesus med langt hår, skjegg og kjortel. Dr. Emma Maayan Fanar er likevel uansett ikke i tvil om at det er Jesus som er avbildet. Hun mener dette er lett å se for eksperter som er kjent med ikonografien – billedspråket – fra denne tidsepoken i regionen.

Maayan Fanar mener at Kristi ansikt i dette veggmaleriet i seg selv er en viktig oppdagelse.

– Det tilhører den ikonografiske tradisjon med en korthåret Kristus, noe som var utbredt i Egypt og Syro-Palestina, men ble borte i senere bysantinsk kunst, påpeker forskerne i den vitenskapelige artikkelen.

Det bysantinske riket – også kalt Østromerriket – var et imperium i Sør-Europa, Tyrkia, Midtøsten og Nord-Afrika styrt fra dagens Istanbul fra år 330 til 1452.

Forskerne fremholder at tekster fra epoken maleriet stammer fra, viser at det var strid og delte meninger om Jesu utseende, deriblant frisyren hans.

Bilder ble ødelagt

Jesu dåp er også et motiv som ble mye brukt i tidlig kristen og bysantinsk kunst. Men det gamle bildet i den israelske ørkenbyen er likevel sjeldent i regionen. Årsaken er at den bysantinske keiser Leo III på 720-tallet startet den såkalte ikonoklastiske periode som varte i over 100 år. Da ble hellige bilder forbudt og ødelagt.

Fakta: Ikonoklasme Ikonoklasme kommer av gresk ikon og klaein, 'bilde' og 'knuse'. Det kalles også billedstorm. Begrepet henviser til forbud mot bilder for eksempel i islamsk kunst, men brukes særlig om billedstormen i Konstantinopel i 726–843. Kilde: Store norske leksikon