Samtalen, som fant sted to måneder før det amerikanske presidentvalget i 2016, omhandlet utbetalinger til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal, som hevdet at hun hadde hatt en affære med Trump. Det er The New York Times som melder dette.

FBI fikk tak i opptakene under en razzia av Cohens kontor tidligere i år. Ransakingen skjedde i forbindelse med FBIs granskning av Cohens mulige deltagelse i pengeutbetalinger til en rekke kvinner for å dysse ned pinlige historier som omhandlet Trump.

Demonstrerer uskyld

Trumps nåværende advokat, Rudolph W. Giuliani, bekreftet i en telefonsamtale at samtalen hadde funnet sted, men at utbetalingen aldri ble gjennomført. Han sier opptaket er på mindre enn to minutter og demonstrerer at presidenten ikke har gjort noe galt.

– Ingen ting som avsløres i samtalen indikerer at han hadde noe kjennskap til dette i forkant, sier Giuliani.

Ifølge Giuliani skal Trump ha instruert Cohen om at en eventuell utbetaling til kvinnen måtte skje med sjekk, ikke kontant, så utbetalingen kunne registreres.

Giuliani legger til at «i det store bildet, er dette kraftig frifinnende bevis».

Cohens advokat, Lanny J. Davis, sier de ikke ønsker å kommentere saken om båndopptaket.

BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Fikk Trump til å rase

FBI ransaket i april kontoret til Trumps tidligere advokat. Også boligen til mannen som i en årrekke var presidentens private advokat.

Under razziaen mot Cohens kontor og bolig ble det gjort flere beslag, blant annet materiale som omfatter Cohens utbetaling til pornostjernen Stormy Daniels. Pornostjernen har gjentatte ganger hevdet å ha blitt truet til taushet av Cohen om sitt påståtte forhold til Donald Trump.

Ransakelsen fikk Trump til å rase.

– Det pågår en konstant heksejakt, sa Trump.

Presidenten omtalte ransakingen som «et angrep på vår nasjon».

Det skal ha vært etter referanse fra Mueller at FBI gjennomførte razziaen mot Cohens bolig og kontor.

Grigory Dukor / REUTERS

1,2 millioner for å snakke om Trump-forholdet

Playboy-modellen Karen McDougal fikk i november 2016, den samme måneden som Trump ble valgt til president, betalt 1,2 millioner kroner av tabloidavisen The National Enquirer. Denne utbetalingen skal ha vært for å få henne til å fortelle om sitt ti måneder lange angivelige forhold til presidenten.

Ifølge McDougal hadde hun og Trump et forhold samtidig som Melania Trump fødte presidentens yngste sønn Barron.

Intervjuet som tabloidavisen hadde gjort med McDougal ble aldri publisert, det er uvisst av hvilken grunn.

Trumps «pitbull»

Michael Cohen har lenge vært kjent for å være ekstremt lojal overfor presidenten. I 2010 opprettet han nettstedet «Should Trump Run?», dette var i en periode da Trump vurderte å stille som presidentkandidat i 2012.

Cohen har gjentatte ganger gått til angrep på Trumps motstandere, han har ofte gjort dette på en så aggressiv måte at han fikk tilnavnet «pitbull», ifølge et innslag om ham på TV-stasjonen ABC News i 2011.

– Det betyr at dersom noen gjør noe herr Trump ikke liker, gjør jeg alt som står i min makt for å løse det på en måte som tjener herr Trump. Gjør du noe galt, vil jeg komme til deg, ta deg i nakken og nekte å slippe til jeg er ferdig med deg, sa Cohen til TV-kanalen.

Russiske oligark og hemmelig utbetaling fra Ukraina

Det har lenge stormet rundt Trumps tidligere advokat. Under et intervju med ABC News i juni antydet Cohen at han kan samarbeide mot Trump.

– Bare for å være helt klar: Min kone, min datter og min sønn, og dette landet, er det jeg først og fremst er lojal mot, sa han.

Dette intervjuet har ført til flere spekulasjoner om hvorvidt Cohen sitter på materiale som kan brukes mot presidenten. Det spekuleres om han kan snu og vitne mot Trump for å slippe fengsel.

Det har i etterkant av ransakelsen kommet flere opplysninger rundt Cohens virksomheter.

Cohen skal blant annet ha mottatt minst 400.000 dollar for å ordne et møte mellom Trump og Ukrainas president Petro Porosjenkos, ifølge BBC.

Dette skal ha skjedd i forkant av Porosjenkos besøk i USA i juni i fjor.

Den sveitsiske legemiddelgiganten Novartis erkjente noen dager senere å ha betalt 1,2 millioner dollar til Cohen, for konsulenttjenester i helsespørsmål.

Elleve dager før Trump ble tatt i ed, møtte Cohen den russiske oligarken Viktor Vekselberg i Trump Tower. Vekselberg ble i april rammet av sanksjoner fra det amerikanske Finansdepartementet på bakgrunn av hans bånd til Russlands president Vladimir Putin.