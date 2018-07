Dollaren falt etter Trump-kommentar om sentralbankens renteheving

Den amerikanske sentralbanken satte opp basisrenten i juni for annen gang i år og anslår at det blir enda to renteøkninger i 2018.

Presidenten uttalte til CBS at han ikke er fornøyd med beslutningen, tatt i betraktning alt det arbeidet admininstrasjonen gjør for å få fart på økonomien.

Etter hans uttalelse falt dollaren fra 112.84 yen til 112.46 yen.

Forventet reaksjoner

Trump innrømmet i intervjuet at hans kommentar nok kan bekymre mange, ettersom sentralbanken er en uavhengig instans som ikke skal gi etter for politisk press fra noe hold.

Han forespeilet rett, og flere har reagert på at presidentens uttalelser.

Ingen umiddelbar trussel

Carl Tannenbaum, tidligere funksjonær i sentralbanken og nåværende sjeføkonom hos finans- og privatbankfirmaet Northern Trust, er blant dem som reagerer.

– Kommentaren er absolutt ikke en umiddelbar trussel mot sentralbankens uavhengighet, men det bryter med tradisjonen om å holde en respektfull avstand, sier han og tilføyer at han ikke er fornøyd.

Ikke bekymret

Også tidligere direktør for sentralbanken, Randall Kroszner, reagerer, men er ikke bekymret.

– Banken har stått imot politisk press tidligere og vil fortsette å stå imot under lederskap av Powell, sier han.

Sentralbanksjef Jerome Powell ble utnevnt av Trump tidligere i år.