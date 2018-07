Luksusmerket Burberry brenner usolgte klær for millioner for å beskytte merkenavnet

Kilder i moteverdenen sier at denne praksisen er blitt vanlig i hele bransjen som et tiltak for å hindre at usolgte klær og tilbehør ikke blir stjålet eller solgt til nedsatte priser.

– Burberry har omstendelige prosedyrer for å unngå mest mulig overskuddsartikler. I de tilfeller hvor det er nødvendig å bli kvitt artikler, gjør vi det på en forsvarlig måte. Burberry forsøker kontinuerlig å kutte i avfallsmengden, heter det.

Selskapet sier at de tar miljøhensyn på alvor og opplyser at energien fra de brente produktene blir tatt vare på og gjenbrukt.

Men nyheten om destruksjon av klær i denne størrelsesorden har avfødt reaksjoner i Storbritannia.

Liberaldemokraten Tim Farron, partiets miljøverntalsmann i Underhuset, beskriver det som skandaløst at et ledende britisk motehus synes det er akseptabelt å kvitte seg med usolgte varer på denne måten.