Minst tre personer er drept og 13 er skadet etter en skyteepisode på et julemarked på Place Kléber i sentrum av den franske byen.

Hendelsen skal ha funnet sted rundt kl. 20. Ifølge den franske avisen Le Figaro var det en mann som åpnet ild med automatvåpen.

Christian Hartmann / Reuters

En storstilt politijakt pågår nå.

Fem personer er pågrepet i forbindelse med jakten på gjerningsmannen bak tirsdagens angrep mot et julemarked i Strasbourg, opplyser en fransk tjenestemann.

De fem ble pågrepet som følge av en rekke politiaksjoner gjennom natten, sier statssekretær Laurent Nunez i det franske innenriksdepartementet.

Gjerningsmannen selv, som antas å være en 29 år gammel mann som i lengre tid har vært i fransk politis søkelys, er imidlertid ikke funnet.

Han er blitt identifisert som en mann født i Strasbourg, og har kriminelt rulleblad.

Vincent Kessler / Reuters

Gjerningsmann skadet av soldater

Franske politikilder sier til The Guardian at mannen skal ha skutt mot soldater som var utstasjonert i området rundt julemarkedet.

Soldatene var en del av militæroperasjonen «Operation Sentinelle», som ble iverksatt etter terrorangrepene i Paris i 2015. Avisen skriver at en av dem ble skadet.

TV-kanalen BFM TV melder at soldatene skjøt tilbake og skadet gjerningsmannen, men at han så klarte å rømme fra stedet.

Sto på terrorliste

Motivet for angrepet er fortsatt ikke kjent, men den franske påtalemyndigheten for terrorsaker etterforsker nå skytingen som en terrorhendelse.

Lokale myndigheter opplyser at mannen sto på politiets såkalte «Fiché S»-liste over personer som overvåkes som en mulig trussel mot nasjonal sikkerhet.

Ifølge Reuters står 26.000 personer på denne listen. Av dem regnes rundt 10.000 for å ha blitt radikalisert.

Innenriksminister Christophe Castaner bekrefter at gjerningsmannen var kjent for det nasjonale sikkerhetspolitiet.

Forsøkt arrestert tirsdag

Ifølge BFM TV og flere nyhetsbyråer ble den mistenkte gjerningsmannen forsøkt arrestert tirsdag morgen, i forbindelse med en etterforskning av et ran som skal ha skjedd tidligere i år.

Reuters skriver at mannen ikke var hjemme, men at politiet ransaket mannens bolig. Ifølge Sky News fant politiet eksplosiver i boligen.

Vincent Kessler / Reuters

EU-parlamentet stengt

Lokale myndigheter ber folk holde seg innendørs mens politijakten pågår.

Flere gater og hele EU-parlamentet ble stengt kort tid etter hendelsen.

I en Twitter-melding oppfordret myndighetene i regionen Grand Est, der Strasbourg er hovedbyen, folk til å holde seg i ro og følge med på offisielle informasjonskanaler.

Des CRS, des secours et des soldats au centre-ville de Strasbourg #AFP pic.twitter.com/tEl6fpgBIL — Agence France-Presse (@afpfr) December 11, 2018

Lokal kilde hørte «dusin skudd»

NTB melder at øyenvitner har fortalt om flere personer som lå på bakken på åstedet. Politiet har etablert en sikkerhetssone rundt området, og flere ambulanser er på stedet. Alle sykehus i byen er i beredskap.

I en video publisert på sosiale medier, som avisen Le Figaro har gjengitt, løper flere personer skrikende gjennom gatene.

Emmanuel Foulon, som er pressekontakt i EU-parlamentet, skriver på Twitter at det brøt ut panikk i sentrum da skuddene begynte.

Bruno Poussard, en lokal journalist, skriver på Twitter at han hørte at det ble avfyrt et dusin skudd på gaten der han bor i sentrum av byen. Han skriver at han først hørte to eller tre skudd, og så en serie med skudd.

For to år siden mistet 11 mennesker livet da en lastebil kjørte inn i folkemengden på et julemarked i Berlin.