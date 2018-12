To døde og minst elleve skadet i skyting på julemarked i Strasbourg, gjerningsmannen fortsatt på frifot

Nyhetsbyrået AFP melder at to personer er drept og minst elleve er skadet.

Hendelsen skal ha funnet sted rundt kl. 20 på et julemarked på Place Klebèr i sentrum av den franske byen. Ifølge den franske avisen Le Figaro var det en mann som åpnet ild med automatvåpen.

Politiet jakter nå på gjerningsmannen, som ifølge lokale myndigheter er blitt identifisert.

Innenriksminister Christophe Castaner opplyser at gjerningsmannen var kjent for politiet.

Vincent Kessler / Reuters

Gjerningsmannen kjent for politiet

President Emmanuel Macron vil ifølge Reuters avslutte en stor pågående mottagelse i Paris før tiden. Han har foreløpig sendt innenriksminister Castaner til Strasbourg.

Fransk antiterrorpoliti er også koblet inn, ifølge nyhetsbyrået AFP.

I en video publisert på sosiale medier, som avisen har gjengitt, løper flere personer skrikende gjennom gatene.

Emmanuel Foulon, som er pressekontakt i EU-parlamentet, skriver på Twitter at det brøt ut panikk i sentrum da skuddene begynte.

Bruno Poussard, en lokal journalist, skriver på Twitter at han hørte at det ble avfyrt et dusin skudd på gaten der han bor i sentrum av byen. Han skriver at han først hørte to eller tre skudd, og så en serie med skudd.

La situation reste très confuse mais à 19h55, il y a eu plus d'une dizaine de #tirs dans ma petite rue en plein centre-ville de #Strasbourg. Deux ou trois d'abord, puis en rafales ensuite pic.twitter.com/egihu6dgEr — Poussard Bruno (@PoussardBruno) December 11, 2018

Vincent Kessler / Reuters

I en Twitter-melding ber myndighetene i regionen Grand Est, der Strasbourg er hovedbyen, om at folk holder seg innendørs og ikke viderebringer falske rykter.

Flere gater og hele EU-parlamentet er stengt.

Folk oppfordres til å følge med på informasjon fra offisielle kilder.

🔴 Événement grave de sécurité publique en cours à #Strasbourg. Les habitants sont invités à rester chez eux. Plus d'informations à venir, suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/5t7offxqQ0 — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) December 11, 2018

Aftenposten kommer tilbake med mer.