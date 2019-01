Rekordlavt antall drap i New York

Dagen før nyttårsaften hadde New York-politiet registrert 287 drap, fem færre enn året før. I 1990 ble det registrert hele 2.245 drap.

Politiet sier at det også er registrert færre skyteepisoder i 2018, og 8 prosent færre tyverier.

At drapsraten skulle synke så kraftig, ville være utenkelig for 30 år siden, da New York var kjent som USA drapshovedstad.

– For ikke lenge siden hadde folk gitt opp New York. Nå er byen den tryggeste storbyen i verden, sier professor David Kennedy.

Han påpeker at det ikke er en tilfeldighet. Det er resultatet av flere tiårs grundig arbeid med offentlig sikkerhet. New York har i dag færre drap enn for eksempel mye mindre Philadelphia, der politiet har etterforsket 351 drap hittil i år.

Blant årsakene til den lavere drapsraten er godt politiarbeid, der politiet i større grad enn før fokuserer på dem som mest trolig kan begå drap, et intenst arbeid for å fjerne skytevåpen fra byens gater og satsing på rehabilitering av dem som har sonet ferdig.