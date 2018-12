Julaften, en uke før han går av som forsvarsminister i USA, underskrev general Jim Mattis ordren der 2200 amerikanske soldater får beskjed om å trekke seg ut av Syria.

President Donald Trumps beslutning om å trekke soldatene ut av det borgerkrigsherjede landet skal være en av de viktigste årsakene til at Mattis valgte å trekke seg – etter nesten to år i jobben.

Etter at USA og en gruppe allierte land engasjerte seg i kampen mot den såkalte Islamske staten (IS) i august 2014, skal mellom 9753 og 13.987 sivile være drept i Syria som del av kampen mot IS, ifølge den britiske organisasjonen Airwars.org.

Between the first US airstrike on ISIS in Syria in September 2014 and today's troop pullout announcement, our monitors tracked 2,061 events locally alleging more than 13,500 civilian deaths from Coalition actions. Our own minimum estimate is 4,880 killed: https://t.co/CM16Ahfh3D pic.twitter.com/awnqCAZrpz — Airwars (@airwars) December 19, 2018

Organisasjonen, som er tilknyttet University of London, baserer seg på rapporter fra lokale medier, kilder på bakken og meldinger i sosiale medier for å finne frem til et pålitelig anslag på antallet drepte sivile i ulike konflikter.

Fakta: Fakta om Airwars * Ideell organisasjon, basert i Storbritannia, som overvåker luftkrigen mot IS og andre grupper i Irak, Syria og Libya. * Gruppen, som består av journalister og forskere, samler og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner og offisielle militære kilder i landene som deltar i den internasjonale koalisjonen mot IS. * Meldinger om sivile tap som følge av flyangrepene blir, etter graden av troverdighet, klassifisert som bekreftede, trolige, usikre, omstridte og avviste. * Airwars har til nå registrert 31.232 flyangrep gjennomført av den internasjonale koalisjonen, 14.368 i Irak og 16.864 i Syria. * Organisasjonen har mottatt meldinger om at mellom 18.456 og 28.093 sivile er drept og mener å kunne bekrefte opptil 11.636 av disse. * Den USA-ledede koalisjonen mot IS har erkjent at 1124 sivile trolig er drept i angrepene. (NTB)

USA gikk inn i «utryddelsesmodus»

Mellom 6067 og 9306 av disse skal ha blitt drept av den USA-ledede koalisjonen etter at Donald Trump overtok som president 20. januar 2017.

De aller fleste av disse ble drept i 2017, etter at forsvarsminister Mattis kunngjorde at kampen mot IS var gått inn i det han kalte «utryddelsesmodus».

– Strategien vår akkurat nå er å akselerere kampen mot IS. Det er en trussel mot alle siviliserte nasjoner, sa Mattis i et intervju med TV-programmet Face the Nation på CBS News i mai 2017.

Den USA-ledede koalisjonen har inkludert 14 ulike land, deriblant Norge, og har gjennomført nesten 30.000 luftangrep der de har sluppet 108.000 bomber over IS-kontrollerte områder, ifølge Airwars.

Det offisielle antallet drepte sivile siden august 2014 er langt lavere. Koalisjonen selv hevder at totalt 1124 sivile er drept i kampen mot IS i Irak og Syria.

– Koalisjonen har gjort alt i vår makt for å begrense skade på sivilbefolkningen og sivil infrastruktur. Men la oss være tydelige: IS brakte lidelse og død til denne regionen, og det er de som er ansvarlige for prøvelsene de sivile i disse områdene gjennomgår, skrev koalisjonens daværende øverstkommanderende, general Stephen J. Townsend, i en artikkel i Foreign Policy i september 2017.

Han mente at tallene Airwars og andre opererte med var sterkt overdrevne.

Sivile liv kan stå i fare også fordi USA trekker seg ut

Nå frykter mange sivile i Syria paradoksalt nok at tallene kan stige kraftig etter at USA trekker se ut av landet.

Opptil 50.000 sivile som i dag bor under amerikanske beskyttelse i det sørlige Tyrkia er i livsfare etter at de amerikanske soldatene forsvinner, hevder kommentatoren Josh Rogin i Washington Post.

«I tre år har sivilbefolkningen i flyktningleiren Rukban i den sørøstlige syriske ørkenen overlevd fordi de har vært beskyttet av amerikanske soldater 16 kilometer unna på en base kalt Tanf. Folk i dette området er avhengige av USA til å beskytte dem mot det syriske regimet og mot iranske soldater,» skriver Rogin.

Mange syrere under amerikansk beskyttelse er rasende og livredde for hva som skjer nå som USAs soldater trekker seg ut.

Tyrkisktrente soldater står klare til å rykke inn

Spesielt gjelder dette den kurdiske befolkningen i det nordøstlige Syria, skriver den amerikanske radiokringkasteren NPR.

– Dersom de forlater oss, vil vi bannlyse dem som forrædere, sier Hatem Hassan (37), som jobber som pengeveksler, til NPR:

– Jeg har syv mennesker i familien min som kjempet mot IS og som ble drept. De var unge, alle sammen. Noen av dem var ikke engang 20 år gamle, legger Hassan til.

En av hovedårsakene til at kurderne i det nordøstlige Syria nå frykter for fremtiden, er at tyrkiske soldater eller syriske styrker alliert med tyrkerne kan rykke inn i det oljerike området i stedet for amerikanerne. Tyrkia er ikke tjent med å la kurderne styrke sin posisjon i området.

Så mange som 15.000 godt opptrente soldater står nå klare til å rykke inn, sier Youssef Hammoud, en talsmann for en tyrkisk-støttet syrisk opposisjonsgruppe, til ABC News.