Politiet på Gatwick har fått hundrevis av tips etter at flyplassen stengte torsdag, men vet ennå ikke hvem som styrte dronene som ble observert over rullebanen onsdag morgen gjorde at flyplassen ble stengt, eller hvor vedkommende befant seg.

– Flyplassen er åpen igjen og de fleste flygningene ventes å gå som planlagt, skriver flyselskapet British Airways til en kunde på Twitter fredag morgen.

Minst 800 flyavganger er siden torsdag kansellert. Dette har påvirket flytrafikken over hele Europa og rundt 100 000 passasjerer, skriver The New York Times fredag morgen.

Gatwick opplyser selv at et begrenset antall flygninger vil begynne å gå som normalt igjen i løpet av de neste timene.

Alle passasjerer blir bedt om å sjekke status på sin flygning før de setter kurs mot flyplassen.