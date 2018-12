CNN: Kelly ventes å trekke seg som Trumps stabssjef

Det har en stund vært spekulasjoner om at Kelly kan bli den neste i rekken av Trump-medarbeidere som takker for seg. Fredag meldte CNN at stabssjefen ventes å gå av i løpet av noen dager.

TV-stasjonen viste til opplysninger fra to kilder med kjennskap til situasjonen. Trump og Kelly skal ikke lenger være på talefot, og de har angivelig ikke snakket sammen på flere dager.

«Han er en idiot»

Ifølge den siste boken til den amerikanske journalist-legenden Bob Woodward har Kelly tidligere omtalt Trump på følgende måte i et møte: «Han er en idiot. Det er meningsløst å prøve å overbevise ham om noe som helst. Han har gått hengslene. Vi i et galehus».