Saudi-Arabia tillater kinoer

Kultur- og informasjonsdepartementet kunngjorde mandag endringen. Regjeringen vil umiddelbart begynne å dele ut lisenser. Den første kinoen vil trolig åpne i mars.

Det var fanatiske islamister som tidlig på 1980-tallet presset frem et forbud mot offentlig visning av film i det allerede erkekonservative sunnimuslimske kongedømmet.

Under reformprogrammet til kronprins Mohammed bin Salman (32) avskaffes nå mange av restriksjonene på offentlig underholdning og mulighetene for samvær mellom menn og kvinner. Mest oppsikt har det vakt at kvinner neste år skal få tillatelse til å sette seg bak rattet og kjøre bil.

Mange av endringene prins Mohammed innfører, tar sikte på å