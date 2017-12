For andre år på rad er det rekordmange journalister som fengsles fordi de gjør jobben sin, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ). Ifølge deres årlige rapport er det 262 journalister på verdensbasis som sitter fengslet på grunn av arbeidet sitt.

Nok en gang er det Norges allierte Tyrkia som utmerker seg ved å fengsle flest journalister. 73 journalister var den 1. desember i år fengslet i Tyrkia utelukkende på grunn av arbeidet sitt, ifølge CPJs rapport. Det er en liten nedgang fra samme tid i fjor, da 81 journalister satt fengslet i Tyrkia.

Enda flere journalister har alvorlige anklager rettet mot seg som kan resultere i flere års fengsel, men er nå løslatt fra varetekt.

Fakta: Journalister som er fengslet på grunn av jobben de gjør 262 journalister var fengslet på verdensbasis på grunn av jobben sin den 1. desember i år, ifølge den årlige rapporten til Committee to Protect Journalists (CPJ). Tyrkia, med 73 fengslede journalister, har flest journalister i fengsel. Dernest følger Kina (41) og Egypt (20). De tre landene fengsler 51 prosent av verdens fengslede journalister. 194 av de fengslede journalistene, eller 74 prosent, er blitt fengslet for angivelige antistatlige forbrytelser. Vidtfavnende og vage anti-terror-lover blir brukt til å fengsle mange journalister.

Aung Shine Oo /AP/ NTB scanpix

Tyrkia hevder prominente journalister er spioner og terrorister

Blant journalistene som nevnes i rapporten, er den prisbelønnede Cumhuriyet-journalisten Ahmet Sik og den tyrkisktyske Die Welt-journalisten Deniz Yüzel.

Tyrkiske myndigheter benekter at Sik og Yüzel er fengslet for sin journalistiske aktivitet.

– Han er ikke en journalist, han er en terrorist, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til den tyske kansleren Angela Merkel da hun ba om Yüzels løslatelse i mars i år. På et valgmøte hevdet Erdogan at Yüzel var en spion for Tyskland og et medlem av den terrorstemplede organisasjonen PKK.

Les rapporten fra Jørgen Lorentzen i Norske PEN: Saken mot journalistene i Cumhuriyet faller fra hverandre.

Kurtulus Ari /AP/ NTB scanpix

Fengslet for å «skape kaos»

Det samme argumentet ble gjentatt da tyrkiske myndigheter måtte forsvare fengslingen av Sik overfor den europeiske menneskerettighetsdomstolen (ECHR).

Fengslingen av Sik er ikke begrunnet i hans journalistiske aktivitet, hevder det tyrkiske justisdepartementet ifølge Hurriyet.

Terror-tiltalen mot Sik er begrunnet med hans aktivitet på sosiale medier, intervjuer med medlemmer av den terrorstemplede organisasjonen PKK og nyhetsartikler han har skrevet om lastebiler fulle av våpen som Tyrkias sikkerhetstjeneste (MIT) ville sende til opprørere i Syria i 2014.

Tyrkiske myndigheter hevder Sik lovpriser terror og legitimerer vold, mens han «forsøker å skape kaos» med sine reportasjer og poster på sosiale medier.

Vedat Arik /AP/ NTB scanpix

Anklaget for å stå i ledtog med nettverket han kritiserte

Ifølge CPJ er alle journalistene som holdes fengslet i Tyrkia, anklaget for antistatlig virksomhet. Mange er blitt fengslet for angivelig tilknytning til Gülen-bevegelsen, som anklages for å ha stått bak fjorårets mislykkede kuppforsøk.

Ahmet Sik ble i april i år frifunnet for en seks år gammel terrortiltale. Bakgrunnen var at han i utga den meget Gülen-kritiske boken «Imamens armé» i 2011. Nå anklages han for å ha drevet propagandavirksomhet for det samme nettverket, og holdes fortsatt fengslet.

– Det er ikke blitt lagt frem et eneste bevis i en eneste sak hittil, sier Eva Stabell, prosjektleder med ansvar for internasjonale saker i Norsk Journalistlag.

Hun mener det er opplagt at alle arrestasjonene skyldes at myndighetene vil kneble pressen.

– Tyrkiske medier er nå 100 prosent Erdogan-kontrollert, mener hun.

Pablo Martinez Monsivais /AP/ NTB scanpix

Legger deler av skylden på Trump

CPJ mener det internasjonale samfunnet har gjort lite for å isolere regimene som fengsler journalister. De hevder også at USAs president Donald Trump gir disse landenes regimer vann på mølla ved konsekvent å omtale kritiske medier som «fake news».