Dette er den siste av ni terrorplaner politiet og sikkerhetstjenesten MI5 mener de har avverget i år, ifølge en rapport som ble offentliggjort tirsdag.

– Jeg forstår det sånn at sjefen for MI5 informerte regjeringsmedlemmer tirsdag. Så alvorlige er planene de nå mener å ha avslørt, skriver krimreporter Martin Brunt i Sky News.

The Times rapporterer at planen angivelig var å detonere en bombe ved 10 Downing Street for deretter å angripe statsministeren med kniver.

To i retten onsdag

Scotland Yard bekrefter ikke offentlig attentatplanene, men har kunngjort at to personer er siktet for å ha planlagt terrorhandlinger. De skal fremstilles for varetektsfengsling onsdag. Det dreier seg om en 20-åring fra Nord-London og en 21-åring fra Birmingham. De to ble pågrepet tirsdag i forrige uke av politets antiterrorstyrke. Ifølge Sky News har Scotland Yard, MI5 og politiet i West Midlands jobbet med saken i flere uker.

Hjemmelaget bombe

– Det er i bunn og grunn snakk om et ekstremistisk, islamistisk selvmordskomplott rettet mot Downing Street, melder Sky News-reporteren.

The Independent skriver at sjefen for det britiske overvåkingspolitiet MI5 Andrew Parker personlig orienterte den britiske regjeringen om saken tirsdag.

Ifølge The Times etterforsker britisk politi over 500 terrorsaker med flere enn 3000 mulig involverte. Sikkerhetstjenestene strever også med å holde oversikten over en base med over 20.000 navn som har dukket opp i saker under etterforskning.

IRA-attentater mot Major og Thatcher

Gatestubben som huser den britiske statsministerboligen er tungt bevoktet, med blant annet væpnet politi og fysiske sperringer. Sikkerhetstiltakene er blitt innført gradvis siden 1970-tallet og ble kraftig trappet opp det påfølgende tiåret på grunn av den økende trusselen fra væpnede irske republikanere.

I 1991 angrep IRA statsministerboligen med en hjemmelaget bombekaster. Daværende statsminister John Major var hjemme, men ble ikke såret av bomben, som landet i hagen. Syv år tidligere forsøkte IRA å drepe Majors forgjenger Margaret Thatcher med et bombeangrep mot hotellet der De konservative holdt landsmøte i Brighton.

Håndfull terrorangrep de siste fire årene

I de senere år er det blitt gjennomført en håndfull terrorangrep siden soldaten Lee Rigby ble knivdrept på åpen gate av to menn sørøst i London i 2013. Dette er kniv- og bilangrep ved Westminster-broen og London-broen, selvmordsbomben mot en konsert i Manchester, et bilangrep mot en moské i Finsbury Park og en delvis detonert bombe i London-undergrunnen.