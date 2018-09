USA-toll på kinesiske varer er trådt i kraft

USA har fra før innført toll på varer til en verdi av 50 milliarder dollar. Ved midnatt natt til mandag trådte en utvidelse i kraft. Den rammer kinesiskproduserte varer til en verdi av 200 milliarder dollar.

Dermed er nå kinesiskproduserte varer til en verdi av 250 milliarder dollar omfattet av amerikansk toll. Størrelsen tilsvarer omtrent halvparten av Kinas eksport til USA.

Kinesiske myndigheter har kunngjort toll på amerikanske varer til en verdi av 60 milliarder dollar som svar på den nye tollen som nå er trådt i kraft. Beijing svarte også med toll på Washingtons første tollrunde i juli. Den gang besluttet Kina å ramme amerikanske varer til en verdi av 50 milliarder dollar.

Trump har varslet muligheten for å iverksette fase tre – toll på 267 milliarder dollar. Hvis Washington går inn for dette, betyr det i praksis at nesten alt som Kina selger til USA, vil være rammet.

– Vi kommer til å vinne, sier utenriksminister Mike Pompeo til Fox News Sunday.