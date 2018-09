E.coli-funn ved egyptisk hotell der britisk par ble funnet døde

Den britiske turoperatøren Thomas Cook evakuerte alle sine gjester fra hotellet da ekteparet fra Burnley i Nord-England døde under et opphold på Steigberger Aqua Magic Hotel i Hurghada 21. august.

De hadde ingen helseproblemer. Men obduksjon av ekteparet er ennå ikke klar og dødsårsaken er fortsatt ikke slått fast.

Resultater som nå foreligger fra tester ved hotellet avdekker høyt nivå av E.coli og stafylokokker, opplyste turoperatøren onsdag.

– Ut fra disse resultatene er det opplagt at noe var galt, og at standarden var under det vi kan forvente fra våre hotellpartnere, heter det i en uttalelse.

Turoperatøren skylder på de høye nivåene av E.coli og stafylokokker som årsak til at flere andre gjester ved hotellet var blitt syke.