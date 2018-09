Trump åpen for tostatsløsning for Israel og Palestina

Dette er første gang den amerikanske presidenten eksplisitt sier at han har mest tro på en tostatsløsning som varig fredsløsning for israelere og palestinere.

– Fred mellom Israel og palestinerne er svært viktig for Midtøsten, og vi prøver veldig hardt å få det til. Jeg tror en tostatsløsning er mer sannsynlig, men hvis de går for en enstatsløsning, om de går for tostatsløsning – det er greit for meg, hvis de begge er fornøyd. Hvis begge er fornøyd, så er jeg fornøyd med hvilken som helst av løsningene, sa Trump under en pressekonferanse i FN i New York onsdag kveld.

– Jeg er en tilrettelegger, slo Trump fast.

Presidenten har hatt samtaler med den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu i New York og sa at det var en av hans drømmer å få til en fredelig løsning på konflikten. Trump sa etterpå at han venter at Israel vil komme med innrømmelser for å få i havn en endelig avgjørelse på konflikten. Uttalelsen står i kontrast til at palestinerne har kritisert Trump-administrasjonen for å ødelegge alt håp om fred.

Jared Kushner, Trumps svigersønn og seniorrådgiver i Det hvite hus, har jobbet med en fredsplan i mer enn et år, men lite er blitt sagt om hva som konkret er kommet ut av arbeidet så langt.

– Jeg vil anslå i løpet av de neste to til tre til fire måneder, svarte Trump onsdag kveld da han ble spurt om tidsramme for når en fredsplan kunne ventes.

– Jeg tror virkelig noe vil skje. Det er en av mine drømmer å få det gjort innen utgang av min første presidentperiode, sa Trump, som dermed har på seg til januar 2021 med å fred i Midtøsten.