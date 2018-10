Fredag ble det kjent at Facebook var rammet av en sikkerhetssvikt som berørte 50 millioner brukere. Tre små feil i programvaren førte ifølge Facebook til et sikkerhetshull som gjorde det mulig for hackere å få tilgang til brukernes kontoer.

Konsekvensene av hackingen er foreløpig ikke kjent, men det er satt i gang en etterforskning.

Nå mener kritiker at hackingen, den siste i en lang rekke skandaler, kan få store konsekvenser for teknologigiganten.

– Hvis brukere begynner å slette profilinformasjon, slutter å bruke så mye tid i Facebook feeden, og slutter å dele, kan sikkerhetsbristen ha store finansielle og sosiale konsekvenser for Facebook, skriver journalist i teknologimagasinet Tech Crunch, Josh Constine i en kommentar søndag.

Det er foreløpig ikke klart hvilke konsekvenser brukerne kan få som følge av hackingen, og det er heller ikke kjent hvem som står bak, og hva informasjonen er brukt til. Constine sier folk derfor er likegyldige til sikkerhetsbristen hos teknologigiganten.

Kan føre til at færre vil samarbeide med Facebook

Et annet spørsmål i forbindelse med angrepet er hvorvidt hackerne fikk tilgang til kontoer tilknyttet Facebook, slik som Airbnb, Instagram og Spotify.

Alle disse tjenestene har et samarbeid med Facebook som gjør at du kan bruke innloggingsdetaljer fra Facebook for å få tilgang til disse kontoene.

Constine påpeker at sikkerhetsbruddet kan føre til at færre aktører ønsker et slikt påloggingssamarbeid med Facebook.

Ifølge Snl hadde 3,4 millioner nordmenn registrerte over 18 år en facebook-konto i 2017. I tillegg hadde cirka 300 000 unge mellom 13 og 18 år en konto.

Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge, tror ikke sikkerhetsbristen vil få altfor store konsekvenser.

– Vi glemmer fort

– Jeg tror slike ting, som så mye annet vi får med oss når det skjer, forsvinner litt. Folk blir bekymret når de ser det, men så går det over når din avis eller andre medier publiserer en sak om en annen krise. Det kommer hele tiden nye ting som vi kan være bekymret for, og som tar oppmerksomheten vår, sier Waterhouse.

Likevel mener han det er viktig at folk er bevisste på det som har skjedd, og benytter anledningen til å skifte passord, benytte tofaktor-pålogging og laste ned programvare som forvalter passord.

Enn så lenge finnes det ikke noe alternativ hvis du ønsker å dele dine bilder eller historier. Waterhouse mener derfor at forbrukerne må stole på at de store innholdsleverandørene jobber på spreng for å hele tiden unngå at lignende ting skal skje.

– Det vil alltid være noen som jakter muligheten for å få ting til å bli utnyttet og misbrukt. Derfor er det viktig at du og jeg ikke slutter å stole på tjenesteleverandører og systemer for sikker pålogging. Vi må hele tiden vedlikeholde denne tilliten. Det er store profesjonelle miljøer som jobber så godt de kan for å ivareta denne sikkerheten, samtidig som det er et komplisert bilde, sier Waterhouse.