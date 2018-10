Mens politikerne diskuterer FBI-rapporten om den omstridte kandidaten til den ledige dommerjobben i høyesterett, og demonstranter krever at han ikke blir godkjent, har hovedpersonen skrevet et slags forsvarsskrift i Wall Street Journal.

– Kraftfull og inderlig

I innlegget, som har fått tittelen «Jeg er en uavhengig og upartisk dommer», forsvarer Kavanaugh følelsesutbruddene han kom med da høringen tok opp anklagene om at han begikk et seksuelt overgrep i skoletiden. Kavanaugh var sint, og han tok til tårene. Han klaget over «et beregnende og regissert politisk angrep drevet av åpenbart oppsamlet sinne mot president Trump og valgseieren i 2016».

– Min forklaring i høringen var kraftfull og inderlig, fordi jeg kraftfullt og inderlig avviser påstanden mot meg, skriver han.

– Jeg tar ikke avgjørelser i saker basert på personlige eller politiske preferanser, skriver han videre og legger til at landets øverste domstol «må aldri ses på som en partipolitisk institusjon».

Kavanaugh avviser anklagene fra professor Christine Blasey Ford om at han forgrep seg på henne i det hun oppfattet som et voldtektsforsøk på 1980-tallet.

Livstid

I tillegg til at mange mener at det han er anklaget for gjør ham uegnet som høyesterettsdommer, er det også de som mener at hans opptreden i høringen viser at han er uskikket til det mektige vervet. Fredag er det ventet at Senatet vil holde sin første avstemning om hans kandidatur.

Dersom han får jobben, vil Kavanaugh sørge for konservativt flertall i domstolen der dommerne utnevnes på livstid. Det kan påvirke amerikansk jus og politikk i flere tiår.