Den 4. november, om knappe seks uker, vil striden mellom USA og Iran kunne få enorme konsekvenser for verdensøkonomien og for verdensfreden. Da må verden velge, enten er de med Donald Trump mot Iran, eller så risikerer de å bli straffet.

Mange land frykter at USAs sanksjoner mot Iran kan gjøre vondt verre og forsøker å finne en vei utenom. Men USA kan være for mektig til at noen mottiltak kan virke. Dette er det du trenger å vite: