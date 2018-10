20 døde da limousin kolliderte med bil i New York

Ulykken fant sted i småbyen Schoharie, en by nær Albany i delstaten New York, lørdag ettermiddag lokal tid.

– 20 personer ble drept da en limousin krasjet nord i staten New York, opplyste politiet under en pressekonferanse søndag kveld. 18 av de drepte var i limousinen mens to andre var tilfeldig forbipasserende, ifølge politiet.

Styreleder Robert Sumwalt i den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) karakteriserer trafikkulykken som den dødeligste i landet på nesten ti år. Limousinen skal ha kjørt på rødt lys og krasjet inn i en parkert bil, ifølge politiet.

Ulykken blir nå etterforsket og ingen navn er så langt blitt frigjort av politiet på grunn av at det fremdeles arbeides med å varsle pårørende.

Ifølge avisen The Times Union skal limousinen ha kjørt i full fart ned en bakke og krasjet inn i en folkemengde utenfor en butikk.