Klokken 11 offentliggjorde Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen vinneren av årets fredspris. Verdens mest prestisjetunge fredspris gikk i år til Denis Mukwege og Nadia Murad.

Irakiske Nadia Murad, som ble holdt i IS-fangenskap, og den kongolesiske legen Denis Mukwege vinner for sin kamp mot voldtekt og overgrep som ledd i krig og konflikter.

Nadia Murad ble så overveldet av følelser at hun ikke orker å snakke med noen, sa familien hennes til Aftenposten like etter kunngjøringen i Oslo.

– Hun bare gråter, sier en av brødrene hennes på telefon fra Tyskland, der Nadia bor.

VG har snakket med Denis Mukwege på telefon, som ga uttrykk for at det lenge bare var en vanlig dag på jobb for ham. Legen Mukwege sier han var på operasjonssalen på Panzi-sykehuset i Bukavu.

Han forklarer at han la merke til at folk rundt ham begynte å lage litt lyd, men tenkte ikke så mye over det. Så var det noen som kom inn og ga ham beskjeden om at han hadde vunnet fredsprisen.

– Du kan forestille deg hvor glad jeg er, sa han til VG før telefonlinjen ble brutt.

Denis Mukwege: Har viet sitt liv til ofre for seksualisert vold

«Legen Denis Mukwege har brukt store deler av sitt voksne liv til å hjelpe ofrene for seksualisert vold i Den demokratiske republikken Kongo», heter det i begrunnelsen.

Mukwege opprettet Panzi-hospitalet i Bukavu i 2008. Der har Mukwege og hans stab behandlet tusener av pasienter utsatt for seksualisert vold, de fleste av dem i forbindelse med borgerkrigen som har kostet mer enn seks millioner kongolesere livet.

«Doktor Mukweges langvarige, dedikerte og uegennyttige innsats på dette området kan ikke overvurderes. Han har utrettelig fordømt straffefrihet for massevoldtekter, og har kritisert den kongolesiske regjering og andre land for ikke å gjøre nok for å stanse bruken av seksualisert vold mot kvinner som strategi og våpen i krig», heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

Fakta: Den demokratiske republikken Kongo Afrikas nest største land, 2.344.858 kvadratkilometer – omtrent syv ganger større enn Fastlands-Norge. Innbyggertall: Ca. 83 millioner. Rikt på naturressurser, men landet er blant verdens fattigste – og mest korrupte. Væpnede konflikter har herjet i DR Kongo helt siden selvstendigheten fra kolonimakten Belgia i 1960. Kilde: FN / CIA The World Factbook

Nadia Murad: Flyktet fra IS

Om Nadia Murad skriver Nobelkomiteen blant annet:

«Nadia Murad er selv et offer for krigsforbrytelser. Hun aksepterte ikke de sosiale kodene som tilsier at kvinner skal tie og skamme seg over de overgrep de er blitt utsatt for. Hun har vist et usedvanlig mot ved å fortelle om sin egen lidelse og tale ofrenes sak.»

Hun tilhører jesidi-minoriteten i det nordlige Irak, da landsbyen hun bodde i, Kocho, ble angrepet av IS. Flere hundre ble drept i angrepet mot landsbyen, som hadde som formål å utrydde den jesidiske minoriteten.

Etter tre måneder i IS-fangenskap greide Murad å flykte og har siden fortalt om grusomhetene hun opplevde.

Hun og minst 3000 jesidi-jenter og -kvinner er blitt utsatt for voldtekt og andre overgrep som en militær strategi fra IS-hærens side.

«Overgrepene var planmessige, og inngikk i en militær strategi. De fungerte derved som et våpen i kampen mot jesidier og andre religiøse minoriteter», skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

Ukontroversiell

– Jeg vil si at dette er en av de beste kunngjøringene jeg har hørt i alle årene jeg har vært her, og det er 20 år, sier Nobel-historiker Asle Sveen.

– Det var en innertier.

Han svarer et klart «nei» på spørsmålet om prisen vil skape kontroverser. Mens metoo-kampanjen er mer vestlig, kobles kongolesiske Denis Mukwege og irakiske Nadia Murad til ofrene i andre deler av verden, understreker Sveen overfor NTB.

– Nå har jeg mast om Mukwege i nesten ti år, og endelig fikk han prisen. Det er fantastisk at også Murad også fikk den, sier Sveen, som tidligere har vært forsker ved Nobelinstituttet.

Høyt antall nominerte

Totalt 331 kandidater var nominert til årets fredspris. Det er det nest høyeste antallet noensinne, ifølge Nobelinstituttet.

Av disse var 216 personer og 115 organisasjoner.

I forkant av utdelingen var fredsdialogen mellom Nord-Korea og Sør-Korea blant favorittene på bookmakernes topplister.

De to koreanske statslederne Kim Jong-un og Moon Jae-in var hyppigst nevnt, men det ble også spekulert i om USAs president Donald Trump kunne vinne fredsprisen for sin rolle i fredssamtalene. Han sto høyt på flere bookmakeres lister.

Ingen av disse vant altså prisen.

Overrekkelsen av prisen skjer i Oslo 10. desember.