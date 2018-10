20 døde i ulykke med 17 år gammel limousin – sjåføren hadde ikke lisens for persontransport

Limousinen ble ikke godkjent under en inspeksjon i forrige måned. Den var en 17 år gammel forlenget Ford Excursion eiet av et firma som har gjort det svært dårlig under inspeksjoner fra myndighetene.

De siste to årene har firmaet som skal ha tre kjøretøyer, blitt gjenstand for inspeksjon fem ganger. Fire ganger endte inspeksjonen med at kjøretøy ble tatt ut av drift, skriver Washington Post, som har funnet opplysninger om dette i offentlige registre.

New Yorks guvernør, Michael Cuomo, fortalte mandag til NBC News og flere andre medier i New York City at sjåføren av ulykkesbilen ikke hadde den typen førerkort som er nødvendig for å transportere passasjerer.

Amerikanske medier har identifisert sjåføren som en 53 år gammel mann.

Guvernøren fortalte også at ulykkesbilen ble inspisert av delstatens transportsikkerhetsbyrå i forrige måned og ikke ble godkjent.

– Denne bilen skulle ikke ha vært på veien, slo guvernør Cuomo fast.

– Mye å svare for

Ifølge guvernøren har delstatsmyndighetene gitt ordre til firmaet om å stanse all virksomhet mens etterforskningen av ulykken pågår.

– Jeg tror eieren av firmaet har mye å svare for, sa Cuomo.

Amerikanske medier har ikke klart å komme i kontakt med eieren av firmaet og firmaets telefon var mandag frakoblet, skriver New York Times.

Ulykken skjedde da den hvite limousinen kom ned en bratt bakke mot et t-kryss, som det i stor fart kjørte tvers gjennom, traff to fotgjengere og en parkert bil, før ferden endte i et bekkefar.

Alle var venner og slektninger

Sjåføren, alle 17 passasjerene og de to fotgjengerne døde i ulykken. Mandag ble flere og flere detaljer om de omkomne kjent.

Tom Heffernan Sr. via AP / NTB SCANPIX

De 17 passasjerene i limousinen var alle venner og slektninger, flesteparten fra den lille byen Amsterdam, ikke langt fra ulykkesstedet i . De 17 skulle på tur til et bryggeri for å feire 30-års dagen til Amy Steenberg, fortalte hennes tante, Barbara Douglas, til CBS News.

Douglas fortalte at Steenbergs tre søstre var med på den skjebnesvangre turen.

– Jeg hadde fire nieser. De er alle døde, sa Douglas til CBS News.

Slektninger har identifisert dem som Mary Dyson, Allison King and Abby Jackson, ifølge New York Times.

Flere av søstrene var gift og deres ektemenn var også med på turen og døde. Flere barn har mistet begge foreldrene sine.

Gruppen på 17 hadde egentlig leid en buss for turen, men den fikk en teknisk feil og firmaet sendte da den 17 år gamle hvite limousinen.

Delstatspolitiet og det føderale byrået for trafikksikkerhet etterforsker ulykken for om mulig å finne ut om årsaken var teknisk feil ved bilen eller førerfeil.