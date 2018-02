Polakker i utlandet bes om å si fra til myndighetene om «anti-polske» utsagn fra andre polakker

Polakker i utlandet bør «dokumentere og reagere» på tegn til anti-polske holdninger og «utsagn og meninger som kan skade Polens gode navn», heter det i et brev fra lederen for det polske senatet til polske organisasjoner i utlandet. Det skriver nyhetsbyrået AP og tyske Deutsche Welle.

Slike utsagn må rapporteres til polske ambassader eller konsulater, skriver senatslederen Stanisław Karczewski i brevet.

Han ber også polakker i utlandet om å rapportere inn førstehåndsfortellinger om andre verdenskrig fra polsk og jødiske vitner og overlevende.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Sendt ut fra polske konsulater

Den polske nasjonalforsamlingen har vedtatt en omstridt lov som sier at den som omtaler nazistenes leirer i Polen, som polske, eller som beskylder Polen for å ha vært delaktige i Nazi-Tysklands forbrytelser, kan straffes med bøter eller fengsel i inntil tre år.

«Igjen og igjen trykkes det på smertepunktene som er knyttet til landets traumatiske historie med krig og diktatur». Slik forklarer Aftenpostens Øst-Europa-medarbeider den polske regjeringens strategi i denne analysen.

I den sammenheng er brevet videredistribuert av generalkonsulatet i München i Tyskland, og konsulatet i Hamburg vil snart gjøre det samme, ifølge den nordtyske kringkasteren NDR.

– Det er en del av de vanlige aktivitetene ved diplomatisk eller konsulær representasjon, sier polens ambassadør til Tyskland, Andrzej Przylebski, til TV-kanalen.

Reaksjoner på omstridt lov

Målet med den nye holocaust-loven er å forsvare landets rykte i utlandet, men den har blant annet utløst en diplomatisk krangel med Israel, skriver NTB. Også USA og en rekke andre land har reagert på loven.

Israelerne har bedt om at lovforslaget skrinlegges og anser det for å være et forsøk for å fornekte polsk deltagelse i jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Israelerne mener også at loven innebærer en innskrenking av ytringsfriheten.

Til vurdering

Polens president Andrzej Duda sier at han vil skrive under på det kontroversielle lovforslaget, men sendte det først til grunnlovsdomstolen for faglig vurdering.

Lovforslaget ble vedtatt i senatet med 57 mot 23 stemmer. To senatorer avsto fra å stemme. Også underhuset har vedtatt forslaget, ifølge NTB.