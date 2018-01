Over 100 dager med politisk krise: Tyskland har aldri ventet lenger på en ny regjering

Den forrige rekorden for regjeringsdannelse i Forbundsrepublikken Tyskland ble satt i 2013, skriver Deutsche Welle. Da tok det 86 dager fra valget til en ny regjering ble tatt i ed. Nå blir den uønskede rekorden slått ned i støvlene.

Søndag 7. januar starter sonderingssamtalene mellom kristeligdemokratene (CDU/CSU) og sosialdemokratene (SPD). Da har det gått 105 dager siden valget 24. september.

– Jeg går inn i disse samtalene med optimisme. Samtidig er det åpenbart for meg at vi har enormt mye arbeid foran oss de neste dagene, sa statsministeren da hun ankom SPD-hovedkvarteret i Berlin søndag.

Macron får ikke svar

Både tysk og europeisk økonomi går så det griner. Men det kan få store fremtidige konsekvenser for EU at stormakten Tyskland i måned etter måned regjeres av et forretningsministerium uten mandat til å ta vesentlige avgjørelser.

Særlig krøkkete er situasjonen for den franske presidenten Emmanuel Macron. I september la han frem store visjoner om Europas fremtid. Men Macron er helt avhengig av tysk støtte for å få virkeliggjort planene sine – en støtte han ikke kan få før en ny regjering er stablet på bena i Berlin.

MICHEL EULER/AP/NTB scanpix

– Den politiske lammelsen i Berlin er en hodepine, ikke bare for Tyskland, men for landets europeiske partnere, skriver Financial Times. – Hvis samtalene går dårlig og nyvalg avholdes, vil landet sannsynligvis måtte vente på en ny regjering til neste halvår. Det vil gjøre mulighetsvinduet for EU-initiativer – som allerede er lite – enda mindre.

På forsommeren skal det avholdes valg til Europaparlamentet, og håpet var at en ny visjon for Europa kunne brukes i valgkampanjen.

Merkel svekkes

At den pragmatiske Merkel ikke klarer å danne sin fjerde regjering, svekker henne også på hjemmebane.

I en fersk meningsmåling fra ARD/Deutschlandtrend er tendensen tydelig: I oktober så 61 prosent positivt på en ny periode med Merkel som kansler. I januar er andelen nede i 53 prosent. 67 prosent svarer også at hun «har sine beste år som kansler bak seg». Angela Merkel har regjert Tyskland siden 2005.

Samme måling viser at bare 45 prosent ser en fortsatt storkoalisjon mellom CDU og SPD som svært bra eller bra, mens 52 prosent anser en slik regjering som lite god eller dårlig.

Jesco Denzel/AP/NTB scanpix

Sosialdemokratene avgjør i uravstemning

Tyskland har vært regjert av en storkoalisjon i to av Merkels perioder – 2005–09 og 2013–17. Sosialdemokratenes leder Martin Schulz avviste i høstens valgkamp at en slik regjering ville være aktuell igjen. Partiet led et historisk nederlag, med 20,5 prosents oppslutning. CDU/CSU oppnådde 33 prosent, også for dem det elendigste resultatet etter 1949.

Merkel forsøkte først å få til en koalisjon med De grønne og de liberale (FDP), men mislyktes. Etter at president Frank-Walter Steinmeier grep inn, er Schulz og sosialdemokratene presset til å forsøke likevel.

Prosessen kommer til å ta tid: Under et ekstraordinært landsmøte 21. januar skal SPD ta stilling til om partiet skal inn i reelle regjeringsforhandlinger.

Dersom partiet sier ja, starter forhandlingene. Deretter skal resultatet til uravstemning hos sosialdemokratene. Det kan ta opp til tre uker, skriver Die Zeit. Dersom alt går som det skal, kan altså en ny regjering være på plass til påske.

Men usikkerheten rundt om forhandlingene vil lykkes, er stor. Kan hende blir det skrevet ut nyvalg, selv om det er lite som tyder på at folk vil stemme særlig annerledes enn de gjorde 24. september.