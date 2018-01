OSLO: Nye episoder av STUCK på Aftenposten sparkes i gang med stjerneskuddet Amanda Delara fra Strøget i Oslo. Se opptak fra premièrefesten øverst på siden. Videre nedover i saken finnes ferske episoder av sesong 2 av serien.

BRASIL: Ute på gaten bryter politiet opp folkemengden ved hjelp av pepperspray. Inne på klubben møter Emilie MC-ene som topper hitlistene i landet med låten «Skrubbsår på knærne». De har ett mål: å komme i buksen på henne.

Ny sesong av serien

Denne gangen drar Emilie til Sør-Amerika for å undersøke kvinners rettigheter i et seksualisert samfunn. I Sao Paolo blir jenter utsatt for overgrep eller misbruk hvert 15. sekund ifølge tall fra FN.

Se alle episodene her: