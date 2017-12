Syriske medier: To massegraver funnet i Raqqa

Gravene ble funnet etter tips fra innbyggere i regionen som grenser til Tyrkia. Tipserne sa alle de døde var blitt henrettet av IS.

Lokale myndigheter sier det er ventet at arbeidet med de to gravene vil kunne ta flere dager på grunn av det enorme omfanget, opplyser guvernøren.

Dette melder det syriske nyhetsbyrået SANA.

Akkurat når ofrene ble drept er usikkert, men det skal ha skjedd mens IS kontrollerte området, ifølge nyhetsbyrået og NTB.

IS, som i 2014 proklamerte et «kalifat» i Syria og Irak i 2014, har nå mistet kontrollen over så godt som hele området de kontrollerte. Terror-organisasjonen holdes ansvarlig for en rekke grusomheter, blant annet massehenrettelser og halshogginger.