Fire drept på bilvaskeri i USA

En mann, som utpekes som den som har drept de fire andre, ligger i respirator med det politiet sier kan være en selvpåført skuddskade i hodet. Han kommer trolig ikke til å overleve.

Motivet for skytingen er uklart. Den antatte gjerningsmannen var besatt av en av drepte kvinnene, sier kvinnens halvsøster til avisen Pittsburgh Tribune-Review. Melcroft ligger rundt 85 kilometer sørøst for Pittsburgh.

Alle de involverte var i 20-årene.

Over 33.000 amerikanere blir årlig drept med skytevåpen, noe som tilsier drøyt 90 hver eneste dag. Nesten to av tre ofre tar sitt eget liv, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.