Redningsaksjonen beskrives som den første i verden av sitt slag. Monty Greenslade og Gabe Vidler fikk problemer langs stranden utenfor Lennox Head nord for Sydney torsdag. De var om lag en kilometer fra badevaktene, som akkurat skulle i gang med opplæring i å bruke de nye dronene, som er utstyrt med kamera, redningsutstyr og seks rotorer.

Etter at en kollega hadde slått alarm, fikk badevakten Jai Sheridan fløyet dronen fram til svømmerne og slapp ned en redningspakke til dem.

Foto: AP / NTB scanpix.

– Jeg fikk dronen opp i luften, fløy den til stedet og slapp ned redningspakken på om lag to minutter. På en vanlig dag ville det ha tatt våre badevakter flere minutter mer før vi hadde nådd fram til dem, sier Sheridan.

16 år gamle Greenslade sier at han er glad for at dronen var i nærheten.

– Vi skjønte ganske fort at det var en redningsdrone da vi hørte den. Den laget mye bråk, så det var temmelig vanskelig å ikke legge merke til den, for å være ærlig. Med de høye bølgene ble vi liksom dratt under og kom opp igjen for å puste. Dronen slapp ned pakken og vi grep begge tak i den ganske fort. Det er ganske åpenbart hva som er meningen at man skal gjøre med den, sier han.

Dette er den første redningsaksjonen med droner etter at myndighetene i delstaten New South Wales investerte om lag 2,7 millioner kroner i droneteknologi som skal brukes til redningsaksjoner og haiovervåking.

– Aldri før har en drone, utstyrt med en livbøye, blitt brukt til å redde svømmere på denne måten, sier delstatsminister John Barilaro.