Erna Solberg får én time med Trump. Norske eksperter og politikere mener det er ett tema hun må ta opp.

Den amerikanske presidenten dominerer nyhetsbildet med en rekke utspill og kontroverser nesten hver eneste dag. Likevel holder norske politikere og USA-eksperter fast på at klima er det suverent viktigste Solberg bør snakke om. Dette signaliserte mange allerede da det ble kjent at statsministeren skulle besøke Washington i julen.

– Norge, sammen med andre land, må formidle viktigheten av amerikansk lederskap i klimaspørsmålet. Det var et utenrikspolitisk tema der Obama viste klart lederskap, sier førsteamanuensis Hilmar Mjelde fra Universitetet i Bergen, som har vært gjesteforsker ved Stanford University i fjor høst.

– Det har jo kommet litt forskjellige signaler fra Trump, men for USA blir klima ikke noe topprioritet før amerikanerne ser klare forbindelser mellom klima, rikets sikkerhet og økonomisk ve og vel, sier Mjelde.

Ser frem til møtet

Og klima kommer til å være høyt på agendaen når statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide møter president Donald Trump i Washington onsdag kveld norsk tid. Det blir også samarbeid og internasjonale relasjoner.

– Våre to land har utstrakt samarbeid på en rekke områder, vi er nære allierte og jeg ser frem til et nyttig møte, sier Solberg.

– USA er viktig for Norge for sikkerhet og handel. Et slikt møte gir oss muligheten til å fremme vårt syn på en åpen verdenshandel og viktigheten av at vi jobber sammen internasjonalt for å løse klimautfordringene.

Et viktig møte

Den norske statsministeren får vanligvis ett møte med en amerikansk president i løpet av en periode. Et statsbesøk til Norges fremste allierte er nyttig på flere plan.

Det blir viktig å knytte forbindelser også mellom den norske delegasjonen og personer i Det hvite hus og regjeringsapparatet, sier kilder ved Statsministerens kontor. De vil understreke betydningen av sikkerhetssamarbeidet mellom Norge og USA.

Privat

Møtet med Trump kan bli viktig for Norge, mener Svein Melby, professor ved Institutt for forsvarsstudier.

– Man har en tendens til å nedvurdere Trumps rolle, men man kommer ikke unna presidenten i utenrikspolitikken. Statsministerens samtale med Trump kan være av stor betydning, sier Melby.

«Bør uttrykke skuffelse»

Opposisjonspartiene er også tydelig på at de håper statsministeren vil prioritere å ta opp klimaspørsmålet med Trump. Sosialistisk Venstreparti ønsker dessuten at statsministeren og utenriksministeren «uttrykker skuffelse» over at USA har trukket seg fra Parisavtalen.

«Det var som om Trump var luft». USAs nye president klarte ikke å ødelegge klimaavtalen.

– Vi ønsker at de tar til orde for en forsterket klimainnsats, sier SVs Gina Barstad, som er fungerende utenrikspolitiske talskvinne, i en kommentar.

– Solberg bør også gjøre Trump oppmerksom på de massive og katastrofale følgene den såkalte munnkurvregelen får. Den innebærer kutt i bistand til organisasjoner som tilbyr eller informerer om abort. Hun bør dessuten advare Trump mot å flytte ambassaden til Jerusalem og å eskalere konflikten med Nord-Korea.

Senterpartiets Marit Arnstad sier USA ikke kan være bekjent av å hoppe av i klimaspørsmålet.

– Det er en miljøteknologisk utvikling som andre stormakter nå melder seg på. Når Kina nå viser ambisjoner om utvikling av miljøvennlige løsninger ikke minst i transportsektoren, så må også USA se denne utfordringen, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne.

Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talskvinne Anniken Huitfeldt mener møtet med Trump er en mulighet til å ta opp både klima, forholdet til Russland og Nordområdene.

– Det er viktig at USA forstår Arktis, sier Huitfeldt.

USAs mektigste menn ruller ut den røde løperen for utenriksministeren. - Hun er i en særklasse.

NTB scanpix

Hva får så USAs president ut av møtet?

Ifølge Det hvite hus ønsker Trump å utveksle syn på bilaterale forbindelsen mellom USA og Norge, og se på mulighetene for å utvikle regional og global sikkerhet og økonomisk vekst.

«Presidenten og statsministeren vil diskutere samarbeid om forsvar- og sikkerhetsmål gjennom NATO og den globale koalisjonen for å nedkjempe IS», sier Det hvite hus i en pressemelding.